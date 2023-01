Feuerwehr Nesselwang: Einsatzzahlen steigen wieder an

Nach der Pandemie blickt die Feuerwehr Nesselwang auf ein Jahr mit 46 Einsätzen zurück. Von einem Hund im Fuchsbau und einem durch eine Kerze ausgelösten Brand.

26.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Fast wieder ein normales Dienstjahr“, blickte Kommandant Markus Schmid in seinem Rechenschaftsbericht für die Hauptversammlung der Nesselwanger Feuerwehr auf das Jahr 2022 zurück. 46 Einsätze mit insgesamt 551 Stunden fielen an (in den von Corona geprägten Vorjahren 2021 und 2020: 36 und 31 Einsätze). Auch die Vereinsaktivitäten, die während der Pandemie zurückgefahren wurden, liefen seit vergangenem Sommer wieder planmäßig an, wie Vorsitzender Armin Schwarz berichtete: darunter die Weihe des neuen Mehrzweckfahrzeugs, Teilnahme an den Reiterspielen, Altmetallsammlung sowie der Vereinsausflug zum Flughafen München mit Besichtigung der Flughafenfeuerwehr und im Anschluss der Besuch der Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg.

Die Bandbreite der Einsätze umfasste laut Schmid das „gesamte Spektrum“: Brände, Unfälle, Hilfeleistungen, Fehlalarme, Absperrungen, Sicherheitswachen und Parkplatzdienste. Mental besonders gefordert wurden die Floriansjünger bei zwei schweren Verkehrsunfällen auf der A7, jeweils mit tödlichem Ausgang. Ein Brand im Dachgeschoss eines Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße, vermutlich verursacht durch eine Kerze, konnte glücklicherweise rasch gelöscht werden. „Das hätte schlimm enden können, mitten im Markt“, sagte Schmid.

Hund mit Minibagger aus Fuchsbau befreit

Eine „vorbildliche Reaktion“ bescheinigte der Kommandant dem Pflegepersonal im Altenheim, das die Bewohner einer Station rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatte, als es wegen einer verschmorten Kunststoffschüssel auf einem Herd zu einer starken Rauchentwicklung kam. Auch in einem Wohnhaus wurde der Rauchmelder durch angebranntes Essen ausgelöst, während der Bewohner eingeschlafen war. Ein „tierischer Einsatz“ – so Schmid – galt einem Hund, der in einen Fuchsbau gekrochen war und nicht mehr den Ausgang fand. Mit einem Minibagger konnte der Hund zur Freude seines Besitzers befreit werden. Auch der Ausbildungs- und Übungsbetrieb nahm wieder Fahrt auf, 2145 Stunden (gegenüber 1800 Stunden im Vorjahr) leisteten die Feuerwehrleute.

Das ist das Leuchtturm-Konzept

Einstimmig wurde der Vorstand entlastet. Vorsitzender und Kommandant dankten den Kameraden und Kameradinnen für ihren Einsatz, Arbeitgebern und Gönnern, dem Markt und seinen Vertretern für die Unterstützung. Der Kommandant informierte über das mit der Gemeinde verabredete „Leuchtturm-Konzept“: Bei einem totalen Stromausfall („Blackout“) fallen technische Kommunikationsmittel wie Handy, Festnetz oder Internet meistens aus. Anlaufstelle ist das Feuerwehrhaus („Leuchtturm“), bei dem sich die Feuerwehrleute einfinden sollen.

Bürgermeister Pirmin Joas, der mit seinen Stellvertretern Hans Möst und Gerhard Straubinger gekommen war, betonte die Wertschätzung, die die Feuerwehr im Markt genießt. Der Rathaus-Chef dankte für den ehrenamtlichen Einsatz in der Freizeit, was nicht selbstverständlich sei. Kreisbrandinspektor Peter Einsiedler wies darauf hin, dass die Feuerwehr künftig beim Katastrophenschutz stärker gefragt sei: Hitze, Stromausfall oder Überschwemmungen stellten neue Anforderungen. Polizeichef Edmund Martin dankte für die gute Zusammenarbeit und hob das gesellschaftliche Engagement der Feuerwehr hervor.