Kirchlicher Segen für Wasser- und Landfahrzeug

Pfarrer Georg Guggemos weiht am Ufer des Forggensees die neuen Einsatzfahrzeuge der Schwangauer Feuerwehr

03.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Seit kurzem ist die Feuerwehr Schwangau Besitzer von zwei neuen Einsatzfahrzeugen. Jetzt haben der nagelneue Einsatzleitwagen 1 und das Mehrzweckboot 650 den kirchlichen Segen von Pfarrer Georg Guggemos erhalten.

Feierlich besprengte der Geistliche die Neuanschaffungen mit Weihwasser. Und während er so von zahlreichen Zuschauern beobachtet, am Ufer des Forggensees in Waltenhofen die Weihezeremonie zelebrierte, unterstrich er diese mit den Worten: „Alle Einsätze sollen zum Segen der Menschen sein.“

Wie er in seinem vorangegangenen Erntedank-Gottesdienst in der mit Besucherinnen und Besuchern fast voll besetzten Pfarrkirche St. Maria und Florian betont hatte, sollte diese Segensfeier den Schwangauer Floriansjüngern „helfen, ihren Dienst gut zu tun“ und damit „gute Hirten“ zu sein, die andere Menschen „retten, bergen, behüten und schützen“.

Nicht nur den Dienst der Feuerwehrleute hatte Pfarrer Guggemos dabei zuvor ganz unter das Motto „unsere Hilfe steht im Namen des Herrn“ gestellt. Demzufolge brachten auch einige Kommunionkinder in ihren Fürbitten die große Bedeutung der Hilfe für die Mitmenschen zum Ausdruck, indem sie Gott beispielsweise ersuchten, sie bereit zu machen, „dass wir gerne anderen Menschen helfen“.

Das dürfte die Feuerwehr Schwangau mit ihren beiden neuen Fahrzeugen nun erst recht tun. Laut Kommandant Martin Schweiger kostenten das Boot und das Fahrzeug rund 300.000 Euro, wobei sich die Feuerwehr über eine finanzielle Förderung von 120.000 Euro freuen durfte.