Bürgermeister dementiert Gerüchte: Feuerwehrhaus in Lechbruck wird gebaut

Bürgermeister Moll dementiert auf der Jahresversammlung kursierende Gerüchte. Der Verein bestätigt seine Vorsitzenden und berichtet von Einsätzen.

31.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Es freut mich, dass ich so viele junge Gesichter sehe, auch Frauen“, hat Lechbrucks Bürgermeister Werner Moll in Bezug auf seine Feuerwehr keine Nachwuchssorgen. Auf der Jahresversammlung des Vereins standen neben einem ausführlichen Bericht von Kommandant Christoph Balzarek auch Neuwahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung. Außerdem gab es Informationen zum neuen Feuerwehrhaus und dem Jubiläum im kommenden Jahr. Eine rege Diskussion folgte am Ende der Versammlung zum Thema Rettungsboot.

Feuerwehr Lechbruck: 2020 und 2021 insgesamt über 900 Stunden geleistet

Kommandant Balzarek blickte auf die vergangenen zwei Jahre zurück. 2020 wurde die Feuerwehr Lechbruck 18 Mal alarmiert (2019: 25 Mal), 2021 waren es 34 Alarmierungen. 2020 kamen insgesamt 510 Einsatzstunden zusammen, im Vergleich zu 2021 mit 400 Stunden. In der Corona-Zeit unterstützte die Feuerwehr zwei Wochen lang mit acht Einsatzkräften die Teststation in der Lechhalle.

Die Geselligkeit und die Kameradschaft hätten in den vergangenen zwei Jahren sehr gelitten. Nach psychisch belastenden Einsätzen wie einer Totenbergung aus dem Lech sei es wichtig, dies gemeinsam nachzubesprechen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

Bei den Neuwahlen gab Vorsitzender Manfred Hack sein Amt nach acht Jahren an Markus Huxoll ab. Stellvertretender Vorsitzender Florian Zaremski, Kassier Albert Kienberger, Schriftführerin Bianca Burkhart und die Kassenprüfer Andreas Müller und Bernhard Reichart wurden erneut gewählt. Beisitzer sind Dirk Schranz, Sandra Burger, Herbert Ungelert und Hans Hainz. In Bezug auf das neue Feuerwehrhaus dementierte Bürgermeister Werner Moll die Gerüchte, dass das Haus nicht gebaut werde. „Der Plan ist genehmigt. Aber es ist gerade keine gute Zeit, in eine Ausschreibung zu gehen. Der Markt ist überhitzt“, sagte Moll. Die Feuerwehr sei in die Planung des Hauses eingebunden und in Kürze sollen diese Planungen gemeinsam mit dem beauftragten Planungsbüro dem Gemeinderat vorgestellt werden.

Lesen Sie auch

Menschen sorgen sich um die Störche in Lechbruck - und alarmieren die Feuerwehr Kurioser Feuerwehreinsatz in Lechbruck

Im kommenden Jahr feiert die Freiwillige Feuerwehr Lechbruck ihr 150-jähriges Bestehen. Dies soll nach derzeitigem Stand mit einem viertägigen Festzelt am Bootshafen gefeiert werden. Aktuell im Gespräch sind ein Sternmarsch am Fronleichnamsabend, ein Blasmusikabend am Freitag, ein Feuerwehr-Gaudi-Abend mit Spielen am Samstag und ein Festsonntag mit Gottesdienst und Umzug.

Lechbruck: Feuerwehrboot angeschafft, weil man Bootsverleih hat

Jugendvertreter Peter Mößmer besucht im September den Lehrgang „Bootsführer für Feuerwehrboote“ an der staatlichen Feuerwehrschule Würzburg für das neu angeschaffte Rettungsboot. Bürgermeister Werner Moll erläuterte den Grund für die Beschaffung des Rettungsbootes: „Wir vermieten Tretboote und bieten Floßfahrten auf dem oberen Lechsee an und verdienen damit Geld. Hier geht es schließlich auch um die Haftung und Verantwortung, sollte es zu einem Notfall auf einem dieser Boote oder dem Floß kommen.“

Johann Krause, Vorgänger von Kommandant Christoph Balzarek, begrüßte den Kauf des Bootes. „Vielleicht hätten wir damals ein Menschenleben retten können, wenn ein Boot vor Ort gewesen wäre“, erinnerte er sich an einen tragischen Bootsunfall, der sich auf dem Stausee ereignet hatte. „Wir standen damals alle am Ufer und konnten nur tatenlos auf das gekenterte Boot schauen.“

Für langjährige Mitgliedschaft und für jahrzehntelangen aktiven Dienst hat die Freiwillige Feuerwehr folgende Feuerwehrleute und Mitglieder geehrt:

30 Jahre: Thomas Doser;

40 Jahre: Hermann Pfanzelt, Franz Lochbihler, Herbert Kienberger, Josef Häringer, Bernhard Guckler, Eduard Christa und Andreas Böhm;

50 Jahre: Gottfried Straub;

60 Jahre: Günther Vieweger, Ehrenmitglied Franz Scheibenbogen, Magnus Leiterer und Rainer Ahne;

70 Jahre: Martin Weinmüller und Theo Kössel.

25-jähriger aktiver Dienst: Markus Huxoll (mit Feuerwehr-Ehrenzeichen)

Modulare Truppausbildung: Manuel Schnell, Lisa Kotz und Julia Teil

Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger: Pius Otten, Wilhelm Grieser, Sarah Vogler und Marco Kunz.