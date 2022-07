FFH-Gebiet am Forggensee ausgewiesen: Bereits ein Streifen Wiese kann helfen

170 Hektar umfasst das neue FFH-Gebiet „Halbtrockenrasen am Forggensee“. Bei einem Ortstermin in Halblech erfahren Grundbesitzer was jetzt auf sie zukommt.

16.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Jetzt ist nicht die Zeit, sich zurückzulehnen“, betonte Günter Riegel von der Regierung von Schwaben. Das Artensterben schreite voran und Deutschland – einschließlich dem Allgäu – sei beim Vollzug von EU-Richtlinien gegen diese Entwicklung ein Schlusslicht. Bei einem Ortstermin in Halblech appellierte Riegel deshalb an die anwesenden Grundeigentümer, sich für den Erhalt schützenswerter Flächen einzusetzen. Im Detail ging es dabei um die Areale im Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) „Halbtrockenrasen am Forggensee“.

