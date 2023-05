Füssen: Wer will eine Sitzbank oder einen Blumenkübel spenden?

Das finanziell gebeutelte Füssen setzt auf ein Regelwerk, damit Bürgerinnen und Bürger unterstützen können. Es geht um Blumenkübel, Bäume und Spielplätze.

20.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Weil die finanzielle Lage der Stadt Füssen desaströs ist, muss die Verwaltung sparen, wo es geht. Das trifft auch die Stadtgärtnerei – diese stellt zum Beispiel weniger Blumenkübel auf. Weil es aber insgesamt von einigen Bürgerinnen und Bürgern immer wieder Anfragen zu Spenden und Patenschaften gibt, hat sich die Verwaltung Gedanken gemacht, wie das zukünftig möglich sein kann. Nun hat der Haupt- und Finanzausschuss die Vorschläge einstimmig beschlossen.

Bauamt Füssen hat sich in Nürnberg und München umgehört

Das Bauamt habe sich bei anderen Städten – etwa in München oder Nürnberg – umgehört, wie diese mit dem Thema umgehen, berichtete Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). Aktuell könne Füssen jederzeit durch Spenden auf das städtische Konto mit einem Hinweis unterstützt werden. Allerdings gibt es auch Organisationen oder Bürger, die konkrete Bäume, Parkbänke oder andere Ausstattungen fördern möchten. „Vom Bund Naturschutz beziehungsweise den Baumfreunden wurden nach Patenschaften für Bäume oder den entsprechenden Baumscheiben angefragt“, heißt es in der Beschlussvorlage. Ebenfalls gebe es Interessenten, Sitzbänke zu spenden. In den vergangenen Jahren hat die Stadt insgesamt über 20.000 Euro erhalten – der Großteil war im Rahmen des Skateparkes geflossen. Diese Unterstützung gibt es nun:

Bäume: Grob gesagt, kostet die Pflanzung eines Baumes etwa 1000 Euro. Ab dieser Summe kann ein Baum zugewiesen werden und auf Wunsch wird ein Spenderschild angebracht. Der Spender kann auch bei Baumart oder -standort mitreden. Geht das Geld bei der Stadt ein, wird im darauffolgenden Herbst der Baum gepflanzt. Wer weniger als 1000 Euro spendet, unterstütz die Bepflanzung im Allgemeinen – ein Spenderschild ist dann beispielsweise nicht möglich.

Sitzbänke: Für 500 Euro entsteht eine Sitzbank, die ebenfalls ein Spenderschild erhalten kann.

Spielplätze: Spender und Sponsoren bekommen ab 1000 Euro ein Schildchen in der Nähe des Spielplatzes. Was genau mit den Geld angeschafft wird, bespricht die Stadt mit dem Geldgeber.

Blumenkübel: Wer 250 Euro gibt, unterstützt damit einen Blumenkübelstandort. Der Betrag gilt für eine Saison. Abgedeckt werden damit das Aufstellen sowie das Bepflanzen und Bewässern durch die Stadtgärtnerei. Wenn der Spender verlässlich selbst wässert, verringert sich der Betrag auf 200 Euro.

Patenschaften: Wer möchte, kann auch verschiedene Patenschaften übernehmen – etwa für Bäume, Grünbereiche oder Blumenkübel. Zum Beispiel können Interessierte eine Baumscheibe in Absprache mit der Gärtnerei begrünen und pflegen.

Stadt Füssen führt weiterhin Baumkontrollen durch

Die Verwaltung weist allerdings daraufhin, dass die Verkehrssicherungspflicht, wie Baumkontrollen, nach wie vor durch die Stadt veranlasst werden.