Finanziell läuft es sehr gut in Roßhaupten

Aber die großen Brocken kommen noch: Viele Investitionen sind geplant, wodurch die Verschuldung deutlich anwachsen wird.

Finanziell betrachtet hat die Gemeinde Roßhaupten ein sehr gutes Jahr hinter sich. Und auch in diesem Jahr kann sie mit guten Zahlen aufwarten. In naher Zukunft wird der Schuldenstand dennoch steigen – und zwar gewaltig. Das liegt an einer Reihe an geplanten Investitionen, besonders das Strobel-Haus wird hier zu Buche schlagen. 2025 wird Roßhaupten mit 7,8 Millionen Euro in der Kreide stehen, aktuell beträgt die Verschuldung gut 1,4 Millionen. Die Kommune werde aber leistungsfähig bleiben, hieß es bei der Haushaltsberatung.

Der Haushalt 2022 – er umfasst insgesamt über 8,8 Millionen Euro – und die Finanzplanung bis 2025 wurde vom Gemeinderat ohne Debatte jetzt genehmigt, nachdem in einer nicht öffentlichen Sitzung ausführlich darüber beraten worden war. Kämmerer Wolfgang Stöger hatte die Zahlen in einer 62-seitigen Vorlage präsentiert und die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben erläutert.

Steuereinnahmen sprudeln

Im vergangenen Jahr konnte sich die Kommune über einen so nicht erwarteten Geldsegen freuen: Die Gewerbesteuer brachte 543.000 Euro mehr als prognostiziert und die Einkommenssteuer knapp 46.000 Euro mehr. Die guten Einnahmen der Gewerbesteuer sei auch dem neuen Gewerbegebiet Ost zu verdanken, hieß es in der Sitzung. So konnte der Verwaltungshaushalt – über ihn wird sozusagen der laufende Betrieb der Gemeinde finanziert – mit einem Plus von knapp 750.000 Euro schließen. Insgesamt konnten damit dem Vermögenshaushalt (Investitionen, Schulden) 1,35 Millionen Euro zugeführt werden.

Zu den guten Zahlen trugen auch höhere Einnahmen aus Kur- und Fremdenverkehrsbeträgen bei, ebenso Einsparungen bei Verwaltungs- und Betriebskosten. Dass der Überschuss im Verwaltungshaushalt höher war als erwartet und auch einige Projekte nicht wie geplant ausgeführt beziehungsweise fertiggestellt wurden, hatte positive Folgen für die Rücklagen: Rund 1,2 Millionen Euro konnte die Gemeinde Roßhaupten in ihren Sparstrumpf stecken, teilte Kämmerer Stöger den Ratsmitgliedern mit.

Das ist gut mit Blick auf die in naher Zukunft anstehenden Projekte. Da trifft es sich auch gut, dass die Pro-Kopf-Steuerkraft von aktuell 1.110,73 in kommenden Jahren auf bis zu 1.267 Euro steigen soll.

Welche Projekte anstehen

Denn die Gemeinde Roßhaupten muss sich auf einen deutlich steigenden Schuldenstand einstellen. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass in den Jahren 2023 bis 2025 aufgrund der Verträge keine Sondertilgungen mehr möglich seien. Vor allem stehen viele kostenintensive Projekte an: Breitband, Sanierung der Grundschule, Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen, Hochwasserschutzkonzept, aber insbesondere das geplante Strobel-Haus, werden die Verschuldung von derzeit gut 1,4 Millionen auf rund 7,8 Millionen Euro in 2025 steigen lassen. Darin enthalten sei eine Kreditaufnahme von 3,4 Millionen Euro.

Geplant sei, die Tilgung auch durch die Mieteinnahmen vorzunehmen (wir berichteten) und das Projekt Strobel-Haus damit gegenzufinanzieren. Darüber hinaus sei die Finanzierung des „Übergreifenden Wohnprojektes“ auf 30 Jahre angelegt, der Zinssatz soll für die gesamte Laufzeit festgelegt werden. Auch werden die zu erwartenden Fördergelder dazu führen, dass die Gemeinde trotz der hohen Ausgaben über das 2025 hinaus leistungsfähig bleiben werde. Aber auch weitere Investitionen, wie der Kauf eines Logistikfahrzeugs der Feuerwehr oder die Heizungs- und Lüftungssanierung der Mehrzweckhalle, seien im Planungszeitraum vorgesehen.