Finanzielle Notlage der Stadt Füssen: Es gibt einen Hoffnungsschimmer aus München

Die klamme Stadt Füssen darf sich nach Gespräch bei Finanzminister Füracker Chancen auf 11 Millionen Euro Unterstützung ausrechnen. Wann eine Entscheidung fällt

24.07.2022 | Stand: 06:15 Uhr

Füssen/München Optimismus. Den versprühen jetzt gleich eine ganze Reihe von Politikern. Warum das eine große Meldung wert ist? Weil positive Schlagzeilen im Zusammenhang mit der finanziellen Lage der Stadt Füssen wahrlich eine Seltenheit sind. Doch nach einem Gespräch bei Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) in dieser Woche frohlocken manche Volksvertreter förmlich. „Füracker hat gesagt, der Stadt Füssen muss geholfen werden“, sagt Bernhard Pohl (Freie Wähler). Der Kaufbeurer Abgeordnete nahm als Mitglied des Haushaltsausschusses an dem Gespräch teil und betont, die Stadt habe nun gute Chancen, mit ihrem Antrag jährlich 3,8 Millionen Euro an Stabilisierungshilfen zu bekommen. Insgesamt beliefe sich die Stütze aus München damit nach drei Jahren auf 11,4 Millionen Euro. Mit am großen Tisch im Ministerium am Odeonsplatz saß auch Füssens neuer Kämmerer Thomas Klöpf und Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). Dieser gibt sich nach dem Gespräch ebenfalls sehr positiv gestimmt. Füracker habe zwar gesagt, er könne nichts zu hundert Prozent versprechen, erklärt Eichstetter. Jedoch sei der Minister überaus angetan gewesen von dem über 120-seitigen Konsolidierungskonzept. „Normalerweise kommen Bürgermeister zu mir und betteln um Hilfe, haben so etwas aber noch gar nicht ausgearbeitet“, sagte Füracker dem Füssener Bürgermeister zufolge.

