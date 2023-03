Finanzielle Schieflage: Die Bürger in Füssen werden wie eine Zitrone ausgepresst

Nun ist genug an der Gebührenschraube gedreht worden, meint unser Autor zu den Sparmaßnahmen in Füssen. Was die Stadt jetzt dringend tun muss.

24.03.2023 | Stand: 05:50 Uhr

Die Bürger auspressen wie eine Zitrone – das können die Damen und Herren im Füssener Stadtrat. Das haben sie in den zurückliegenden Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als sie Steuern und Gebühren in die Höhe geschraubt haben.

Füssen dreht an der Gebührenschraube: Damit muss jetzt Schluss sein!

Und damit das Leben in dieser Stadt für jeden verteuert haben. Jetzt wird auch das Sterben teurer: Die Kommunalpolitiker hatten die Wahl zwischen einer deutlichen und einer nicht so deutlichen Erhöhung der Friedhofsgebühren. Sie wählten die deutliche Erhöhung. Das Drehen an der Gebühren- und Steuerschraube ist halt verlockend einfach. Damit muss jetzt aber Schluss sein! Die Füssener Bevölkerung kann nicht endlos gemolken werden.

Was die Stadt Füssen jetzt tun muss

Der Stadtrat muss sich endlich an die schwierigere Aufgabe heranwagen. Nämlich an die Aufgabenkritik. Bedeutet: Man muss prüfen, welche Aufgaben die Stadt Füssen überhaupt erfüllen muss – und wenn dem so ist, in welchem Umfang. Und was man streichen kann, um auf Sicht Personal abzubauen. Das sind schwierige, harte Entscheidungen, die keinem Kommunalpolitiker gefallen. Die Fraktion Füssen-Land hat jetzt in einem Antrag noch einmal explizit eine solche Aufgabenkritik eingefordert. Man darf gespannt sein, ob der Stadtrat genauso engagiert Aufgaben (und damit Ausgaben) einspart, wie er die Einnahmen erhöht hat.