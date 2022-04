Landratsamt und Grundstück an der Floßergasse: Verkauft Füssen nun sein Tafelsilber?

Füssen will das alte Landratsamt auf dem freien Markt anbieten. Eine endgültige Entscheidung über den Verkauf ist damit aber noch nicht verbunden.

28.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Finanzlage der Stadt Füssen ist desaströs (siehe auch "Füssen: Warum Füssen Verschuldung zu explodieren droht"). Um überhaupt einen genehmigungsfähigen Haushalt hinzubekommen, geht es nun ans Tafelsilber: Die Verwaltung hat vorgeschlagen, das alte Landratsamt und das städtische Grundstück in der Floßergasse, unterhalb des Franziskanerklosters, zu verkaufen. Das ehemalige Landratsamt soll nun auf dem freien Markt angeboten werden. Allerdings werden die Kommunalpolitiker erst nach dem Eingang von Angeboten endgültig entscheiden, ob das Gebäude verkauft werden soll, beschloss der Stadtrat am Dienstagabend. Auch der Grundstücksverkauf Floßergasse ist noch längst nicht unter Dach und Fach: Dieser Punkt wurde vertagt auf eine Klausurtagung, in der die Kommunalpolitiker das Konzept für die Haushaltskonsolidierung festzurren wollen.

