Finanzspritze für Füssens Montessori-Schule

Kommunalpolitiker halten am Zuschuss von 650 Euro pro Füssener Kind und Schuljahr fest. Andere Gemeinde sollen dem Beispiel folgen

27.06.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Auch im kommenden Schuljahr 2021/22 wird die Stadt Füssen die Montessori-Grundschule mit einer Finanzspritze unterstützen: Pro Füssener Kind gibt es weiterhin 650 Euro pro Schuljahr, beschloss der Haupt- und Finanzausschuss einvernehmlich. Von den 41 Schülern werden 21 aus Füssen stammen – die Kommune wird also einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 13 650 Euro leisten. Als „gut angelegtes Geld“ bezeichnete dies Hauptamtsleiter Peter Hartl. Und Bürgermeister Maximilian Eichstetter appellierte an seine Kollegen aus umliegenden Gemeinden, aus denen Kinder die Montessori-Schule besuchen, ebenfalls Zuschüsse zu geben.

Anfangs nur 5000 Euro

Wie in den Vorjahren hatte der Montessori-Trägerverein einen Zuschuss für den Schulbetrieb beantragt. In den Jahren 2014 bis 2017 gab die Stadt jeweils 5000 Euro, seit 2018 gewährt sie pro Füssener Kind und Schuljahr einen Betrag in Höhe von 650 Euro. Daran wollte im Hauptausschuss auch niemand rütteln, selbst wenn man unterm Strich nun tiefer in die Kasse greifen muss: Denn zuletzt hatten lediglich 13 Füssener Kinder die Schule besucht, was einen Zuschuss von 8450 Euro ergab. Mit nun 21 Mädchen und Buben aus dem Stadtgebiet steigert er sich auf 13 650 Euro. Der Trägerverein verwies in seinem Schreiben darauf, dass es „durch eine gute pädagogische Arbeit und viel ehrenamtliches Engagement“ gelungen sei, die Montessori-Grundschule weiterzuentwickeln und auszubauen. Mehr als die Hälfte der Schulabgänger würden erfolgreich das Gymnasium oder die Realschule besuchen. Zudem sei es mehrfach gelungen, sogenannte unbeschulbare Kinder erfolgreich ins Schulleben zu integrieren. Im kommenden Schuljahr wolle man im Rahmen des Aufbaus einer Montessori-Mittelschule die Trägerschaft an „einen externen, professionellen Schulträger übergeben“.

In der kurzen Debatte stuften die Kommunalpolitiker die Arbeit an der Montessori-Grundschule als alternative Bildungseinrichtung in Ergänzung zur bestehenden Schullandschaft als wertvoll ein. Dem beantragten Zuschuss stimmte das Gremium geschlossen zu.