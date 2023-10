70 Jahre rasanter Takt bei Bihler

Halblecher Technologieunternehmen Bihler feiert sein 70-jähriges Bestehen mit Mitarbeitern. Dabei gehen Spenden an die Kinderkrebshilfe Königswinkel.

06.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die Otto Bihler Maschinenfabrik ist Systemlieferant in der Stanzbiege-, Schweiß- und Montagetechnik und entwickelt automatisierte Fertigungslösungen. Das global tätige Unternehmen feiert dieses Jahr 70-jähriges Jubiläum. Die Produktion, die vor Jahrzehnten in einer kleinen Garage im Füssener Ortsteil Ziegelwies begann, findet nun in großen, modernen Werken in Halblech und Füssen statt. Zudem gibt es zwei kleinere Produktionsstandorte in den USA und in China.

Bihler gelang der wahre Durchbruch mit Stanzbiegeautomaten

Unternehmensangaben zufolge gelang Otto Bihler der wahre Durchbruch nach der Firmengründung 1953 mit dem ersten Stanzbiegeautomaten im Jahr 1957. Er investierte damals sein letztes Geld, um an der Hannover Messe teilzunehmen. Dort fand seine Entwicklung, wie es heißt, „reißenden Absatz“, und die Erfolgsgeschichte begann. 1987 präsentierte die Firma die laut Bihler weltweit erste Software zur Konstruktion von Stanzbiegewerkzeugen.

Als Firmengründer Otto Bihler 1995 starb, übernahm Mathias Bihler die Aufgaben seines Vaters. 2000 machte das Unternehmen mit dem Umformsystem „Bimeric“ den Schritt in eine neue Generation von servogesteuerten Maschinen. Einige Innovationen und Expansionen folgten. 2019 erhielt Bihler einen Innovationspreis aus der Zulieferindustrie für material- und ressourceneffiziente Produktion. Seit über zehn Jahren forscht Bihler mit Universitäten und Forschungsinstituten zur Elektrifizierung von Fahrzeugen. So werden in Halblech auch Produktionssysteme für Bestandteile von Elektromotoren laufend fortentwickelt.

Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten mit rund 850 Mitarbeitern

Den Auftakt der Feierlichkeiten zum Jubiläum machte eine große Feier für die rund 850 Mitarbeiter an den Standorten Füssen und Halblech. Dazu spendierte die Geschäftsleitung 70 Preise, die in einer Tombola verlost wurden. Der Erlös aus dem Losverkauf betrug über 5000 Euro und ging an die Kinderkrebshilfe Königswinkel.

Der Festabend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, laut Firmenchef Mathias Bihler seine „wichtigste Ressource“, stand unter dem Motto „Gemeinsam im Takt“. Damit sei sowohl der Takt gemeint, der vom Kunden vorgegeben wird, als auch der „immer schneller werdenden Takt der Bihler-Maschinen“. Bihler bedankte sich „bei allen, die diesen Takt immer mit viel Leidenschaft aufgenommen haben, momentan aufnehmen und in Zukunft aufnehmen werden“. Bei kulinarischen Leckereien, einer Show mit internationalen Künstlern und einer Live-Band feierte die Bihler-Belegschaft bis in den Morgen im Festzelt am Buchinger Festplatz.

Am 18. Oktober folgen weitere Feierlichkeiten. Dann feiert Bihler mit seinen Kunden im Füssener Festspielhaus Jubiläum. Auch dort soll es für die Gäste aus dem In- und Ausland ein interessantes Showprogramm geben. Zudem besuchen die Kunden die Werke in Füssen und Halblech.