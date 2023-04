Firma Iwis in Rieden erweitert: Neubau komplett aus Holz

Die Firma Iwis bezieht am Montag mit 30 Mitarbeitern ein neues Kundencenter in Rieden am Forggensee. In welchem Bereich das Unternehmen als Weltmarkführer gilt.

15.04.2023 | Stand: 05:46 Uhr

30 Mitarbeiter der Firma Iwis beziehen am kommenden Montag das neu erbaute Kundenzentrum, das sich in der Nähe des Hauptstandortes befindet. Kurz zuvor sind die neuen Räumlichkeiten des Herstellers von elektrischer Verbindungstechnik feierlich in Rieden eingeweiht worden. Geschäftsführer Andreas Wagner bedankte sich bei den verantwortlichen Mitarbeitern für Ihren Einsatz, denn nur so lasse sich solch ein Projekt stemmen.

Der Neubau wurde von der Firma Schreyögg ausgeführt, die großen Wert auf Nachhaltigkeit legt. Das Gebäude besteht komplett aus Holz, die entstehende Abwärme wird im Haus genutzt, außerdem produziert eine Photovoltaik Anlage Strom, der selbst genutzt werden kann. Im Außenbereich werden in Kürze E-Ladesäulen angebracht, die den Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Auf 560 Quadratmetern befinden sich neben modernen Büroräumen auch ein Streaming-Raum und zwei Appartements für Mitarbeitende. Der Geschäftsführer ist „stolz, so ein Kundenzentrum in der Unternehmensgruppe zu haben.“

Firma Iwis in Rieden erweitert: Das ist der Neubau

Die Firma Iwis smart connect gehört eigenen Angaben zufolge zu den Weltmarktführern – mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Stanz- und Biegetechnik. Neben Batteriekontaktsystemen für Elektrofahrzeuge werden unter anderem Produkte für den Einsatz in der Sensortechnik von autonomen Fahrzeugen und Steckverbinder alternative Energiesysteme entwickelt.

Bisher sind die Mitarbeitenden der Kundenbetreuung auf mehrere Büros und Gebäude verteilt. „Das ganze Team freut sich, nun unter einem Dach mit kurzen Wegen zusammenzuarbeiten“, sagt Michael Enzensperger, der für den Bereich Vertrieb und Projektmanagement verantwortlich ist. Es werde vier Büros geben, in denen die Kundenteams arbeiten. Beim Spatenstich war noch von einem Forschungs- und Entwicklungsgebäude die Rede, das im neuen Gebäude einziehen soll. Aber inzwischen hat sich ergeben, dass diese Abteilung nicht dort einzieht, sondern das Kundenzentrum Durch kurze Wege und einen schnellen Informationsfluss soll die Arbeit in der Kundenbetreuung erleichtert und weiterhin verbessert werden.

Bei Iwis fühlt sich auch die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) „ganz weit vorne“: Sie lobt das an 25 Standorten tätige Unternehmen als eines, das den Zeitgeist erkannt und neben Arbeitsplätzen auch Wohnraum in Form von zwei Appartements geschaffen hat. Sie bezeichnete den Tag der Einweihung als „Feiertag“ und ist stolz, dass im Ostallgäu so tolle Firmen ansässig sind und erweitern.“

Andreas Wagner, Geschäftführer von Iwis, begrüßte unter anderem Landrätin Maria Rita Zinnecker in den neuen Räumen. Bild: Tanja Leiterer

Bürgermeister von Rieden am Forrgensee lobt "Kommunikation auf Augenhöhe"

Viel Erfolg, volle Auftragsbücher und viel Spaß an der Arbeit wünscht Bürgermeister Andreas Haug in seiner kurzen Ansprache. Er schätzt die Kommunikation auf Augenhöhe mit der Geschäftsführung und dem Vorstand Johann Winklhofer und freut sich, dass qualifizierte Arbeitsplätze in Rieden gesichert werden. Winklhofer wünschte den Nutzern des neuen Gebäudes ebenfalls viel Freude und gute Ideen für die Zukunft.

Bauunternehmer Jörg Schreyögg blickt auf eine gelungene Bauzeit zurück und bedankt sich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit.

Dass die Firma iwis auch für das eigene Unternehmen viel Wert auf Innovation legt, wird im Gespräch mit Harald Wurster klar. Der Leiter Technologie und Innovation erklärt, dass die firmeneigenen Stapler und Flurförderfahrzeuge und auch der interne Lieferverkehr bereits mit Wasserstoff betrieben werden.

Das Unternehmen ist Technologieführer am Markt und in stark wachsenden Märkten tätig. Mit dem Neubau werde der Standort Rieden gestärkt, hieß es abschließend.