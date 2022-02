Fit mit 90 in Füssen: Ein Sportler durch und durch

Der frühere Steueramtsleiter der Stadt Füssen, Arthur Endreß, wird 90 und ist beneidenswert fit. Als Eishockey-Nationalspieler war er auch bei Olympia dabei.

06.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wenn man ihm gegenübersitzt und mit ihm spricht, mag man es kaum glauben: Artur Endreß feiert an diesem Sonntag seinen 90. Geburtstag. Und dies in einem beneidenswert fitten Zustand. Der Grund dafür liegt auf der Hand: „Ich bin Sportler durch und durch“, sagt der frühere Eishockey-Nationalspieler und langjährige Kapitän des SC Riessersee. Er brauche Bewegung, „das liegt mir im Blut“, sagt der ehemalige Leiter des Steueramts der Stadt Füssen.

Füssen und Riessersee waren die großen Rivalen

Der Vater ein begeisterter Eishockeyfan, der Sohn sportlich und ein Garmischer: Kein Wunder, dass Artur Endreß beim SC Riessersee landete. Als er mit 17 Jahren von seinem Vater die ersten Schlittschuhe geschenkt bekam, startete bei der Jugend des SCR voll durch – bald gehörte er der ersten Mannschaft an. Riessersee und Füssen – das waren damals „immer die großen Rivalen“, wenn es um die Frage ging, wer die Nummer Eins im deutschen Eishockey ist. Meist mit dem besseren Ende für Füssen: „Wir sind immer Zweiter geworden“, sagt Endreß. Einmal aber konnte man den Rivalen überholen: Nach Gründung der Eishockey-Bundesliga wurde er mit Riessersee 1960 Deutscher Meister. Auch in der Nationalmannschaft war Endreß gefragt: 22-mal wurde er ins Team berufen, sein Höhepunkt war die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 1956 in Cortina d’Ampezzo. Später wechselte Endreß, der seine berufliche Karriere im Öffentlichen Dienst gestartet hatte, als Spielertrainer zum EV Landsberg.

Otto Wanner ebnete den Weg nach Füssen

Endreß war also bekannt im deutschen Eishockey, als der damalige DEB-Präsident Otto Wanner und Kreiskämmerer des Landkreises Füssen ihn als Nachwuchstrainer für den EV Füssen gewinnen wollte. Endreß grübelte länger darüber nach, ehe er 1967 zusagte. Was nicht jedem gefiel: „Was will der Riesserseer bei uns? Wir haben doch genug Nachwuchsleute bei uns“, soll ein Füssener Nationalspieler gesagt haben. „Das hat mich nur motiviert“, erinnert sich Endreß. Nach seiner Arbeit in der Finanzverwaltung des Landkreises Füssen ging es schnurstracks ins Eisstadion, um mit dem Nachwuchs zu trainieren – zum Leidwesen seiner ersten Frau, die ihm empfahl, doch gleich sein Bett im Stadion aufzustellen. Nicht nur als Trainer, sondern auch als Scout war Endreß aktiv: So holte er den zehnjährigen Georg „Schorsch“ Holzmann von Pfronten nach Füssen. Unter seinen Fittichen reiften aber auch andere erfolgreiche Talente wie Uli Hiemer, Michael Eggerbauer oder Tauno Zobel heran. Deutsche Meisterschaften mit den Schülern, auch mit den Junioren waren die Folge.

Auch im Beruf alles gegeben

Nicht nur für seine Leidenschaft Eishockey, sondern auch in seinem Beruf gab Endreß immer alles. Nach Gründung des Landkreises Ostallgäu bewarb er sich bei der Stadt Füssen um den Posten des Leiters des städtischen Steueramtes, den er 1975 auch antreten konnte. Er hinterlasse „ein tadellos geführtes Sachgebiet“, lobt der damalige Bürgermeister Dr. Paul Wengert Endreß, als dieser 1997 in den Ruhestand trat. Wobei dem Jubilar noch heute wichtig ist: „Ich war Mensch, ich hab’ nicht nur nach den Paragrafen geschaut.“

Noch im hohen Alter zu Skitouren aufgebrochen

Auch im Ruhestand blieb es bei Endreß aber sportlich. So hatte er als neue Leidenschaft Skitouren entdeckt. Bis vor drei Jahren ging er im Winter mindestens einmal pro Woche aufs Füssener Jöchle, um oben zu essen und dann zu seiner „Genussabfahrt“ aufzubrechen – die Abfahrt oft in Begleitung seiner jetzigen Frau Helga Manthey, die er 2004 geheiratet hat. Auch, wenn er die Skitouren inzwischen eingestellt hat: Noch immer ist Artur Endreß gerne zu Fuß unterwegs, um sich fit zu halten. „Spaziergänge, wenn möglich steigende Spaziergänge“, haben es ihm angetan – so geht er zum Beispiel gerne auf den Kalvarienberg. Um geistig auf der Höhe zu bleiben, macht er „ab und zu ein Kreuzworträtsel und solche Sachen“ und liest „das Füssener Blatt bis zum letzten Artikel“.

