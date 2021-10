In Füssen wurden früher Fluchtgänge freigelegt, die die Menschen bei Belagerungen retten sollten. Teile davon sollen nun für die Öffentlichkeit sichtbar werden.

01.10.2021 | Stand: 18:27 Uhr

Eine Stadtmauer ohne Fluchttunnel wäre wie ein Hausbau ohne Kamin. Mit diesen Worten vergleicht Magnus Peresson, Vorsitzender des Historischen Vereins Alt Füssen, was in früheren Zeiten gang und gäbe war. Auch unter der alten Stadtmauer von Füssen hindurch führten daher solche Tunnel ins Freie. Zwei davon wurden erst in diesem Jahr von Schutt und Erde befreit.