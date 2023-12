Flüchtlingsheim in Nesselwang ist rechtens - So begründet das Gericht sein Urteil

Das Verwaltungsgericht erklärt, warum es eine Klage gegen das geplante Flüchtlingsheim abgewiesen hat. Das Vorhaben war auch Thema bei der Bürgerversammlung.

Von Alexander Berndt

03.12.2023 | Stand: 07:30 Uhr

Die Marktgemeinde Nesselwang steht in mehrerlei Hinsicht gut da - aber an manchen Stellen drückt auch der Schuh. Das machte Rathauschef Pirmin Joas bei der Bürgerversammlung deutlich. Vor allem ein Problem kam erneut zur Sprache: das geplante Flüchtlingsheim an der Hauptstraße. Dazu liegt unserer Redaktion inzwischen die Begründung des bayerischen Verwaltungsgerichts in Augsburg vor, warum die Klage einer Nachbarin gegen das Vorhaben abgelehnt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.