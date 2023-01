Fokus auf Wohnungen: das plant der Premer Bürgermeister

Andreas Echtler verrät vor der ersten Bürgerversammlung seiner Amtszeit von seinen Zielen für das Jahr 2023. Worüber er glücklich ist.

23.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die „Big Points“ – also die Schwerpunkte – für das aktuelle Jahr sind laut Prems Bürgermeister Andreas Echtler die Umsetzung des neuen Wohngebiets und der kommunale Wohnungsbau. Das machte der Bürgermeister bei der Gemeinderatsitzung in seiner Jahresvorschau deutlich.

Infos zu Finanzlage angekündigt

Die Hauptaufgabe sind für Echtler diese notwendigen Investitionen, um für die Zukunft bestens gerüstet zu sein. Darüber hinaus müsse man natürlich auch situativ über das entscheiden, „was kommen mag“. Die Finanzlage seiner Gemeinde sei gut. Einen ausführlichen Bericht, sowie einen Rückblick auf die vergangenen nunmehr fast drei Jahre, werde es am Dienstag, 24. Januar, in der ersten Bürgerversammlung seiner Amtszeit geben. Dann will er den Bürgern auch eine detaillierte Finanzlage vorlegen und auf die anstehenden Projekte blicken.

Alte Schule weicht Wohnhaus

Nur so viel: Zu diesen gehört unter anderem das kommunale Wohnungsbauprojekt „Alte Schule“. Der Abriss und Neubau (acht Wohneinheiten) des gemeindlichen Gebäudes in der Dorfmitte sei ein großes Thema, „das uns auch zukünftig viel Zeit und Engagement abverlangen wird“. Es sei aber ein wichtiges Signal und eine Investition in die Zukunft, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und die erzielten Einnahmen nicht bei der Kreisumlage angeben zu müssen.

Weitere Bauplätze in Sicht

„Nach bestem Wissen und Gewissen“ möchten sie sich unter anderem auch dem Projekt „Baugebiet Mühlfeld II und III“ (insgesamt 25 neue Bauplätze) widmen (wir berichteten ebenfalls). Im vergangenen November wurde bereits einstimmig ein gesamter Aufstellungs-, Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst. Bürgermeister Echtler hofft, zeitnah Ergebnisse präsentieren zu können.

Wieder Leben in der "Lechaue"

Auch der Pächterwechsel im Gasthaus Lechaue beschäftigte Bürgermeister und Ratsmitglieder 2022. „Das Wichtigste aber ist, dass wir endlich wieder Leben im Gasthaus haben“, freute sich Echtler über die Neuvermietung. Größere Renovierungspunkte seien dort noch die Dämmung und Erneuerung von Dach und Fassade und der Austausch der Heizung. Ebenfalls in Zukunft regenerativ Heizen will das Gremium im Rathaus und dem Pfarrhof. Die fehlenden Materialien seien nun eingetroffen.

Sind die Arbeiten im Rathaus beendet, werde auch das kirchliche Nachbargebäude angeschlossen, in dem sich auch der Kindergarten befindet.

(Noch) kein Bedarf für Krippe

Dort können, sobald alle Genehmigungen für die bereits beantragte Konzessionserweiterung eingegangen sind (wir berichteten), dann maximal 25 Kinder (derzeit 20) betreut werden. „Die Öffnungszeiten wurden nach einer Umfrage für das aktuelle Kindergartenjahr 2022/23 verlängert. Aktuell sind wir immer noch unter der bezuschussten Grenze von 100 Euro – viele andere Gemeinden sind schon weit drüber, bei gleichen Löhnen“, so Echtler. Er hoffe, den kommenden Bedarf durch die Erweiterung decken zu können. Die Nachfrage nach einer Krippe bestehe derzeit nicht, aber der Bedarf werde im Auge behalten.