Gibt es eine Zukunft für den Kiesabbau am Forggensee?

Das Thema Kiesabbau am Forggensee bei Füssen verärgert Bauunternehmer. Nun gab es eine Gesprächsrunde, zu der auch der bayerische Umweltminister Glauber kam.

02.08.2023 | Stand: 18:23 Uhr

Über das Panoramafenster in der Königslounge im Festspielhaus Neuschwanstein hatte man trotz des durchwachsenen Wetters einen guten Blick auf den Forggensee. Allerdings spielte der schöne Anblick am Mittwoch kaum eine Rolle, vielmehr sorgt der See für Unmut.

