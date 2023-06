Unfall bei Segelregatta auf dem Forggensee - Rettungsweste verfängt sich in Masten

Bei einer Segelregatta auf dem Forggensee ist die Jolle eines 84-Jährigen gekentert. Die Rettungsweste des Mannes hatte sich im Masten verfangen.

18.06.2023 | Stand: 12:20 Uhr

Bei einer Segelregatta auf dem Forggensee ist die Jolle eines 84-jährigen gekentert - die Rettungsweste des Seniors hatte sich laut Polizei im Mast verfangen. Dadurch wurde das Boot zu stark vom Wind erfasst und kenterte.

Segelboot kentert auf dem Forggensee - Regattateilnehmer birgt gekenterten Senior

Ein anderer Teilnehmer der Regatta des Segelclubs Marktoberdorf barg den Mann und brachte ihn ans Ufer. Die Wasserwacht und Wasserschutzpolizei brachten mit Hilfe des Regattaveranstalters die am Samstagnachmittag gekenterte Jolle ebenfalls an Land. Der Segler erlitt durch den Unfall leichte Schürfwunden. Am Boot entstand ein Schaden von etwa 700 Euro.

Weitere Nachrichten aus Füssen und Umgebung lesen Sie hier.