Forggensee-Flotte: Familien-Ticket nicht ganz so teuer

Bei neuen Tarifen für Füssens Schifffahrt greift Kommunalparlament Anregung von Stadträtinnen auf: Das Ticket für Familien wird nicht ganz so teuer wie geplant.

04.01.2023 | Stand: 15:03 Uhr

Nachdem die Preise für die Füssener Forggensee-Flotte bereits 2022 angestiegen sind, werden sie auch 2023 erhöht. Immerhin haben sich die Kommunalpolitiker jetzt dazu entschlossen, die Familien nicht ganz so stark zu belasten, wie es ursprünglich geplant war. So sollte die Familienkarte (zwei Erwachsene, zwei Kinder) für die große Rundfahrt in diesem Jahr von 39 auf 48 Euro verteuert werden – das korrigierten die Stadträte jetzt auf 46 Euro.

Wie berichtet, ist die Forggensee-Schifffahrt im abgelaufenen Jahr nach langer Zeit wieder mit einem Gewinn in den Hafen eingelaufen. Neben gefallenen Corona-Beschränkungen hatte das zu tun mit massiv angehobenen Fahrpreisen (sie stiegen um bis zu 33 Prozent). Wer glaubte, damit herrsche erst einmal Ruhe an der Tarif-Front, sah sich getäuscht.

Treibstoff deutlich teurer

Denn 2022 sah sich die Flotte in allen Bereichen mit stark gestiegenen Preisen konfrontiert. Insbesondere die Energie- und Treibstoffkosten schossen durch die Decke: Sie stiegen in den zurückliegenden Monaten um 166 Prozent, wie Schifffahrts-Chef Helmut Schauer im Stadtrat ausführte. Aber auch höhere Kosten für qualifiziertes Personal machen sich bemerkbar. All das zwang die Verantwortlichen erneut zu einer Fahrpreiserhöhung bereits im Folgejahr 2023.

Neue Rechenmodelle gewünscht

Allerdings hatten bei der ersten Beratung Ilona Deckwerth (SPD) und Barbara Henle ( CSU) die vorgesehene Anhebung bei der Familienkarte um 23 Prozent als zu teuer eingestuft. Hier sollte man auf die Bremse treten und stattdessen die Erwachsenenkarte verteuern – auch Nicole Eikmeier (CSU) wünschte sich Nachbesserungen für die Familien. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) beauftragte dahin die Schifffahrt, verschiedene Rechenmodelle zu erstellen.

Die lagen nun dem Stadtrat vor. Ergebnis: Die Familienkarte für die große Rundfahrt (2022: 39 Euro) soll nicht auf 48, sondern „nur“ auf 46 Euro angehoben werden. Bei der kleinen Rundfahrt verteuert sich das Familien-Ticket (2022: 29 Euro) auf 33 statt wie ursprünglich geplant auf 34 Euro.

Es trifft die Abendfahrten

Um die damit verbundenen Einnahmeausfälle zu kompensieren, werden andere Karten teurer als geplant: Das trifft die Abendfahrten, von denen es spezielle zu König Ludwig und zum Thema Romantik und eine mit Live-Musik gibt. Die Tickets kosteten 2022 18 Euro und sollten auf 19,50 Euro steigen. Jetzt wird’s wegen der minimal günstigeren Familienkarten teuerer: Sie kosten künftig 22 Euro. Diese und die weiteren neuen Preise billigte der Stadtrat schließlich.

