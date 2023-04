Forggensee hat im April so viel Wasser wie zuletzt 1981: Das ist der Grund

Woran liegt es, dass der Stausee so voll ist? Einen Zusammenhang mit der Abschaltung der letzten AKWs am Wochenende gebe es nicht, sagt Stromkonzern Uniper.

12.04.2023 | Stand: 17:11 Uhr

Wer dieser Tage den Blick schweifen lässt hinüber zur Waltenhofener Bucht, den Wellen dabei zusieht, wie sie sich den Weg zum Ufer bahnen – dem wird es schnell auffallen: Der Forggensee ist heuer voller als sonst um diese Jahreszeit. Im April war Deutschlands größter Stausee zuletzt 1981 so voll wie heuer, erklärt Karl Schindele, Chef des Wasserwirtschaftsamts in Kempten. Überhaupt sei der See erst sechs Mal so früh im Jahr über der Pegelmarke von 779 Metern gewesen. Auch Staudamm-Betreiber Uniper spricht von einer Art historischem Höchststand. Sprecher Theodorus Reumschüssel führt dafür vor allem zwei Gründe an: Seit vergangenem Jahr werde der Forggensee nicht mehr so weit abgelassen wie früher. Fast sieben Meter höher ist der Wasserstand momentan im Vergleich zu 2021. Begründung des Betreibers: Fische sollen künftig besseren Lebensraum im Stausee vorfinden. Es soll zudem verhindert werden, dass diese massenhaft in den Turbinen zur Stromerzeugung verenden. Deshalb also der hohe Wasserstand.

