Eine unbekannte Person hat am Forggensee ein Fahrrad sowie Badesachen und einen Rucksack liegen lassen.

23.06.2021 | Stand: 12:49 Uhr

Am Dienstagmorgen hat eine Frau in Füssen ein weißes Damenrad der Marke Capriolo entdeckt. Das Fahrrad stand bereits seit mehreren Tagen an einem Grillplatz in der Weidachstraße am Forggenseeufer.

Außerdem wurden dort laut Polizei diverse Badesachen und ein roter "Coca-Cola"-Rucksack liegen gelassen. Die Polizei nimmt Hinweise zum Eigentümer der Fundgegenstände unter der Telefonnummer 08362-91230 entgegen.

