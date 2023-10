137 Tage auf See - Die Schifffahrt zieht Bilanz

Die Besucherzahlen und auch der Umsatz steigerten sich im Vergleich zu 2022. Im August verzeichnet die Forggensee-Schifffahrt "eine kleine Delle".

12.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Noch strömen vor allem Touristen bereits vormittags zur ersten Rundfahrt mit der MS Allgäu. Bis zum nächsten Sommer ist das auch die letzte Gelegenheit. Denn es geht mit voller Kraft in Richtung Saisonende. Mit dem kommenden Sonntag hat die Forggensee-Schifffahrt 137 Betriebstage geschafft und verabschiedet sich damit in die Pause.

Hochwasser und ein Schaden an der MS Allgäu im August

"Der September und Oktober waren richtig gut", sagt Helmut Schauer, Leiter der Stadtwerke Füssen und der Forggensee-Schifffahrt. Nur im August habe es eine kleine "Delle" beim Umsatz und den Besucherzahlen gegeben. Das hatte zwei Ursachen: Es gab viel Regen, daher musste der Schiffsverkehr kurzzeitig wegen Hochwasser eingestellt werden. Außerdem benötigte die MS Allgäu eine Reparatur, unter anderem wegen eines Kupplungsschadens. So lag das Schiff mehrere Tage im Dock, bis das entsprechende Ersatzteil eingebaut werden konnte. "Unser technischer Betriebsleiter hat das Teil selbst in einer Werft in Holland abgeholt", sagt Schauer. Denn der Versand hätte länger gedauert. Mit jedem Tag, an dem die MS Allgäu trocken liegt, gehe ein vierstelliger Betrag verloren, sagt Schauer.

Die MS Füssen auf dem Forggensee. Bild: Benedikt Siegert

Lesen Sie auch: Darum wäre Schloss Neuschwanstein heute ein Holzbau

Viele Touristen kommen auch kurz vor Schluss noch zur Schifffahrt

Die Besucherzahlen seien in diesem Jahr jedoch besser gewesen als 2022. Kurz vor Saisonende wartet das Ehepaar Bader aus Donaueschingen (Baden-Württemberg) auf das Anlegen der MS Allgäu. Wie sie auf das Angebot der Forggensee-Rundfahrt gekommen sind? "Wir haben den See auf der Landkarte gesehen", erklärt der 68-Jährige Bernhard Bader. Auch aus München zieht es Besucherinnen und Besucher an. Elisabeth Hausa hat ihren Bruder zur Schifffahrt eingeladen. Denn sie war schon einmal mit ihrer Enkelin an Bord. "Ich kannte das Ostallgäu bis dahin gar nicht, aber die Gegend ist wirklich wunderschön", sagt Hausa.

Lesen Sie auch: Forggensee: Für die MS Füssen gilt der Herbstfahrplan - was das bedeutet

2023 kommen mehr Besucher als noch 2022

Schauer spricht für das Jahr 2023 von knapp 91.000 Besucherinnen und Besuchern. Im vergangenen Jahr waren es etwa 3000 weniger. Auch der Umsatz sei etwas gestiegen. Konnte das Unternehmen 2022 knapp 1,2 Millionen Euro erwirtschaften, sind es in diesem Jahr etwas über 1,3 Millionen Euro. Wie viel Gewinn jedoch letztlich bleibt, könne erst nach Jahresende bestimmt werden. "Das können 10.000 Euro sein oder auch 110.000 Euro." Generell gehe er aber davon aus, dass ein Plus vor der Endsumme stehen werde.

Nach 137 Tagen sinkt der Pegel des Forggensees wieder sukzessiv

Während des Sommers bot das Unternehmen verschiedene Eventfahrten an, vom Salsaabend über Piratenfahrten bis hin zur Ladies Night, die in diesem Jahr erstmalig stattfand. Die Veranstaltungen seien gut besucht, teils sogar ausverkauft gewesen. Sisi und Ludwigs Musicalschiff sei komplett ausverkauft gewesen. "Das werden wir im nächsten Jahr wieder im Programm haben", sagt Schauer. Der Erfolg sei den Gästen und dem Personal zu verdanken. Dadurch, dass die Schifffahrt an nur 137 Tagen verkehren kann, sei dies auch für die Beschäftigten eine hohe Belastung: "Da müssen wir die ganze Ernte einfahren", sagt er. Denn nach dem 15. Oktober sinkt der Pegel des Forggensees wieder sukzessiv ab.

2027 feiert die Forggensee-Schifffahrt ihr 70-jähriges Bestehen

Doch nicht nur die MS Allgäu und die MS Füssen nutzen den Forggensee. "Es gibt Tage, da ist der See voll", sagt Schauer. Segler, Fischer, Schwimmer, Surfer, Stand-Up-Paddler und Menschen auf Ruderbooten, zählt er auf. Auch auf Treibholz müsse geachtet werden. "Da ist höchste Konzentration von den Kapitänen gefordert." Während Fischer und Segler jedoch in der Regel einen Schein besitzen, haben Stand-Up-Paddler keine Ausbildung. Besondere Vorsicht sei daher geboten.

Generell habe es in diesem Sommer neben dem Hochwasser und dem Ausfall der MS Allgäu keine weiteren Störungen oder Ausfälle gegeben. Auch keine größeren Unfälle seien geschehen. Schauer blickt außerdem schon auf das Jahr 2027, dann feiert die Schifffahrt ihr 70-jähriges Bestehen.

Weitere Nachrichten aus Füssen lesen Sie wie immer hier.