Feiern auf der MS Füssen, bis das Schiff wackelt

Ausgelassene Stimmung herrscht bei der Premiere der Ladies Night auf der MS Füssen. 100 Frauen erwartet viel Musik und einige Überraschungen.

Von Heike Heel

04.09.2023 | Stand: 18:47 Uhr

Ihren Abschied vom Junggesellinnendasein wird die Braut Alexandra Mayer aus Dösingen bei Kaufbeuren so schnell sicher nicht vergessen. Ihre 16 Freundinnen überraschten sie mit einer ausgelassenen Ladies-Night-Party an Board der MS Füssen, wo die junge Braut mit weiteren 100 Damen abfeiern konnte, bevor es in den Hafen der Ehe geht.

