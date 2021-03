Forggensee: Wird die Natur-Idylle in Rieden dem Kies geopfert?

Der Gemeinderat Rieden sträubt sich gegen geplantes Projekt auf 4,5 Hektar großem Areal bei Dietringen. Das sind die Argumente der Gegner.

Eine bei Dietringen geplante Kiesgrube erregt im Moment die Gemüter in Rieden am Forggensee. Das umstrittene Projekt war jetzt Thema im Gemeinderat, dessen Sitzung schon allein deshalb besser besucht war als sonst.

Bürgermeister Andreas Haug und seine Räte hatten lange über die geplante Grube diskutiert und legten schließlich mehrheitlich ihr Veto dagegen ein.

Beabsichtigt wäre, aus einer blühenden Wiese, derzeit ein privates Grundstück von circa 4,5 Hektar Größe, eine Kiesgrube (1,4 Hektar) zu machen. Bei der Fläche handelt es sich um ein wahres Naturidyll – inmitten des schönsten Fleckens, den die Gemeinde neben den vielen Seegrundstücken aufzuweisen hat. Umgeben ist die Fläche von einem Landschaftsschutzgebiet. Warum ausgerechnet diese Fläche damals nicht als schützenswert eingestuft wurde, weiß heute keiner mehr. (Weitere Nachrichten aus Füssen und dem Umland gibt es hier.)

Vorab waren auf dem Grundstück schon Bohrungen bis zu 19 Metern Tiefe vorgenommen worden, um das Kies und dessen Menge ausmachen zu können. Die Firma, die dort abbauen will, wollte natürlich wissen, ob es sich überhaupt lohnt. Bis in die Tiefe von 16 Metern soll sie fündig geworden sein.

Auch Anrainer wollen die Kiesgrube in Rieden am Forggensee nicht

Sieben betroffene Anrainer haben sich mittlerweile schon schriftlich gegen die Errichtung dieser Kiesgrube ausgesprochen. Mit ihrer Meinung sind sie nicht allein: Die Gegner argumentieren so: Zum einen seien auf dem Feld mehrere Schmetterlingsarten, die auf der Roten Liste stehen, entdeckt worden. Darunter der Ameisenbläuling, ein Falter, der seine Larven von Ameisen in deren Bau tragen lässt und sich dort von unzähligen Ameisenlarven ernährt, bis er als Schmetterling aus dem Ameisennest entfliegt. Allerdings lässt dieser Falter sich nur in den Monaten Mai und Juni blicken, weshalb er im Rest des Jahres kaum auffindbar ist. Trotzdem gilt die Hoffnung der Gegner der Kiesgrube diesem Winzling – denn aus Naturschutzaspekten könnte er das Projekt verhindern.

Aber nicht nur der Falter ist aus deren Sicht schützenswert. Auch das umliegende Naturgras gehört dazu und die Flora, mit ihren seltenen Pflanzen, die am Wegesrand wachsen und eigentlich nicht gemäht werden dürfen. Fachleute gaben deshalb ihre Stellungnahme dahingehend ab, dass diese Biodiversität als erhaltenswert einzustufen sei.

Kritiker: Wird das Projekt mehr als nur eine Kiesgrube?

Als „ein Stück Heile Welt“, bezeichnet ein junger Anwohner, nicht umsonst das Areal. Seinen Namen will er nicht im Artikel lesen. Wie viele, die schon von dem Vorhaben wissen, ist er jedoch entsetzt über das Projekt. Seit Jahrzehnten werbe die Gemeinde für Erholung am Ort und hole damit jährlich viele Touristen an den Forggensee. Im konkreten Fall profitiert davon allen voran das Landhotel Schwarzenbach, aber auch der Ortsteil Dietringen, der mit seiner stillen Idylle immer mehr Urlauber anlockt. Eine Kiesgrube würde mit all dem Staub und Lärm, den sie mit sich bringt, diese Ruhe nicht unerheblich beeinträchtigen, meint der Mann.

Manche Kritiker des Projekts befürchten gar, dass nicht nur Kies abgebaut werden soll: Die beziehen sich auf unbestätigte Informationen, wonach neben einer Siebanlage auch eine Verkleinerungs- beziehungsweise Zertrümmerungsanlage errichtet werden soll. Daneben befürchten die Gegner, dass diese Kiesgrube als Zwischenlager für den aus dem Forggensee bei Füssen entnommenen Kies herhalten könnte. Konsequenz: Mehr Verkehr auf der B16 und auch andere Gemeinden am See wären beeinträchtigt.

Kiesabbau hat gute Chancen

Deutlich widersprach der Gemeinderat diesem Vorhaben deshalb aus den genannten Gründen. Problem: Der Kiesabbau gilt im Genehmigungsprozedere als privilegiertes Vorhaben und hat deshalb grundsätzlich keine ganz schlechten Chancen. Die Räte hoffen nun auf weitere Gutachten, eines davon von der Unteren Naturschutzbehörde.

