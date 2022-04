Generationenwechsel im Forstrevier Halblech: Ein Team übernimmt die Betreuung

Zwei Frauen vertreten zukünftig das Forstrevier Halblech von Jörg Grosser. 19 Jahre lang hat er das Gebiet betreut und verabschiedet sich nun in den Ruhestand.

10.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Förster Jörg Grosser hat zum 1. April das Forstrevier Halblech in die Hände seiner Nachfolgerinnen, Annerose Schneider und Silvia Thien, gegeben. Das Forstrevier umfasst die Gemeinden Halblech, Lechbruck, Roßhaupten und Stötten am Auerberg. Jörg Grosser hat das Revier 19 Jahre lang betreut und verabschiedet sich nun in seinen Ruhestand, heißt es in einer Pressemitteilung.

Stephan Kleiner vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bedankte sich bei Grosser

Forstdirektor Stephan Kleiner, Bereichsleiter am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), bedankte sich bei Jörg Grosser für seine langjährige Tätigkeit: „Jörg Grosser ist Förster mit Leib und Seele und hat mit seinem großen Fachwissen und seiner angenehmen Art, die Gemeinden und Waldbesitzer in den vergangenen Jahren ausgezeichnet beraten.“ Viele Wälder wurden durch sein Wirken gemeinsam mit den Waldbesitzern in zukunftsfähige Mischwälder umgebaut und mit Forstwegen erschlossen. „Von seinem Wirken werden die kommenden Generationen durch artenreiche Wälder profitieren“, so Kleiner.

Gleichzeitig begrüßte Forstdirektor Kleiner die neuen Försterinnen in ihrem Revier: „Ich freue mich sehr, dass Annerose Schneider und Silvia Thien das Revier in einem Jobsharing-Modell übernehmen, dies ist in unserer Region bisher einmalig.“ In Zukunft wird Försterin Annerose Schneider, die bisher als stellvertretende Leiterin des Walderlebniszentrums Füssen-Ziegelwies tätig war, die Gemeinden Lechbruck und Halblech betreuen. Für den nördlichen Teil des Reviers mit den Gemeinden Roßhaupten und Stötten am Auerberg steht Försterin Silvia Thien zur Seite.

Försterinnen stehen Waldbesitzer im Forstrevier Halblech als Ansprechpartnerinnen zur Verfügungen

Thien war bisher am AELF Weilheim beschäftigt und wechselt nun ans AELF Kaufbeuren. Da sich die frisch gebackene Mutter noch bis Mitte Juli in Elternzeit befindet, ist für diese beiden Gemeinden die Försterin Petra Angerer zwischenzeitlich Ansprechpartnerin. Bei jeglichen Fragen zur Waldbewirtschaftung und für Beratungen stehen den Waldbesitzern die Försterinnen jederzeit zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind auf der Internetseite des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren und im Försterfinder auf der Internetseite der Bayerischen Forstverwaltung einsehbar.

