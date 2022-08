Fotoausstellung vergleicht Lechbruck einst und heute

Besucher des Flößermuseums erfahren, wie sich Lechbruck in den vergangenen hundert Jahren entwickelt hat. Doch manches blieb bis heute unverändert.

20.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Zur Eröffnung der Fotoausstellung im Flößermuseum Lechbruck freute sich das Museumsteam über einen sehr guten Start. Etwa 30 Besucher kamen und betrachteten mit großem Interesse die Ansichten Lechbrucks aus der Vergangenheit im Vergleich zur Gegenwart.

Der fotografische Vergleich zeigt teilweise eklatante Veränderungen des Ortes in den vergangenen hundert Jahren, in denen er sich vom ruhigen Flößerdorf am Lech zum lebendigen Tourismusort entwickelt hat. Zu sehen sind aber auch einige Winkel im Dorf sowie traditionelle Gasthäuser, die man fast unverändert bis heute an ihrer alten Stelle vorfindet. Ein Anstoß für Diskussionen und Geschichten.

Einstige Perspektiven nachvollzogen

Ingrid Kahlert vom Museumsteam bedankte sich bei der Ausstellungseröffnung bei Fotograf Andreas Heyl, der selbst Mitglied im Förderverein des Museums ist, für die gelungenen Aufnahmen. Der Fotograf hat alle aktuellen Aufnahmen aus der gleichen Perspektive gemacht, aus der einst die vorliegenden alten Bilder aufgenommen worden und alte wie neue Fotos ausstellungsgerecht bearbeitet.

Kahlerts Dank ging aber auch an das bewährte Lechbrucker Museumsteam für die gute Zusammenarbeit bei der Gestaltung und dem Aufbau der Präsentation.

Bratwürste für Vernissage-Gäste

Nach einem Rundgang durch die Ausstellung konnten die Besucher der Vernissage noch den schönen Sommertag mit Bier und fränkischen Bratwürsten auf dem Vorplatz genießen. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Angelika Bergbauer und Herbert Müller von der Pfaffenwinkelmusik.

Ein sehr schöner Kalender für das kommende Jahr 2023, zusammengestellt von Andreas Heyl mit den Motiven der Ausstellung, wird nun allen Interessierten im Flößermuseum und in der Tourist-Info Lechbruck am See zum Kauf angeboten.

Die aktuelle Fotoausstellung ist noch bis einschließlich Sonntag, 18. September, zu besichtigen. Geöffnet hat das Flößermuseum jeweils donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr und sonntags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. (ik)