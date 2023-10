Fotoschatz: Heimatverein Pfronten präsentiert Aufnahmen des Ehepaars Schröppel

Die historischen Bilder zeigen das Leben im vergangenen Jahrhundert in der Region: Von Kriehsschäden und Eisschub bis zur Natur.

08.10.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Vor einigen Jahren hat die Enkelin des Pfrontener Apothekerehepaares Schröppel mehr als 600 Fotographien aus deren Nachlass dem Heimatverein Pfronten überlassen, die Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden waren. Eugen Keller und Kuno Futterknecht haben aus diesem großen Fundus nun eine Auswahl von Fotos getroffen und diese für einen Vortrag für Interessierte aufbereitet. Sie zeigen das Interesse, das die Familie Schröppel an Natur, Botanik, Heimat und Arbeitsalltag der Bevölkerung in der Region hatte.

Als Eisschollen durch Pfronten trieben

Der Vortrag fand dann vor einer großen Anzahl von interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern im Haus des Gastes statt. Am Anfang wurden originelle Naturaufnahmen gezeigt, auf denen sich beispielsweise Käfer oder Bäume fanden. Beeindruckend waren anschließend die Fotos, die den katastrophalen Eisschub in Pfronten im Jahr 1956 zeigten, als Eisschollen von der Vils durch den Ort getrieben wurden und die Hauptstraße blockierten, ebenso die Fotos von den Schneemassen, die Pfronten in den 1930er Jahren erlebt hatte. Hier wurden Fotos mit schneebeladenen Schlitten gezeigt, die von Kühen gezogen wurden. Es folgten Urlaubsfotos der Familie Schröppel, die auf Reisen nach Hamburg, auf Rügen, Usedom sowie an den Bodensee entstanden waren. Herausragend waren dabei die Fotostrecken, die die damals harte Arbeit der Fischer auf der Ostsee-Insel Usedom dokumentierten. Als die Stadt Augsburg im Kriegsjahr 1944 schwer von Bomben getroffen wurde, fuhr Adolf Schröppel mit Kollegen aus der Umgebung nach Augsburg, um den betroffenen Menschen dort vor Ort Hilfe zu leisten. Auf dieser Fahrt machte er eindrucksvolle Fotos vom zerstörten Augsburg.

Vom Alltag der Bevölkerung

Ein Hauptmotiv Schröppels war das Leben der Bevölkerung mit ihrer Arbeit und ihrem Alltag. So entstanden viele Fotos vom Torfstechen. Was dabei auf den einzelnen Aufnahmen zu sehen war, wurde ausführlich von Gertraud Randel erklärt, die selber noch als Kind in Rückholz beim Torfstechen mitgearbeitet hatte. Die letzte Fotostrecke zeigte schließlich den Ablauf des Abfischen eines Karpfenteichs. Vom Ablassen des Weihers über das Abfischen der Karpfen mit Käschern am Abfluss bis zum Beladen der Fässer für den Transport auf die Märkte. Wie beim Torfstechen war auch hier die ganze Familie im Einsatz: Von den Großeltern bis zu den Kindern hatte jeder eine Aufgabe zu erledigen. Durch diesen letzten Themenbereich führte Fischwirtschaftsmeister Detlef Schikofsky die Zuhörer im Haus des Gastes.