Fraktionsbeirat Füssen einigt sich auf Einrichtung für Kita: Holzfußböden und dezente Farben

Das Gremium legt die Innenausstattung für die Einrichtung im Weidach fest. Die Mitglieder folgten dabei weitgehend den Empfehlungen der Innenarchitektin.

23.02.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die künftige Kindertagesstätte im Füssener Weidach ist einen Schritt weiter. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung erklärt, hat der Fraktionsbeirat des Stadtrats hat in seiner jüngsten Sitzung die Oberflächen und Farben für die Inneneinrichtung ausgesucht. Die Mitglieder folgten dabei weitgehend den Empfehlungen von Anna Aletsee, die als Innenarchitektin beim Architekturbüro Dorothea Babel-Rampp arbeitet.

Fraktionsbeirat: Beim Treppenbelag für Kautschuk entschieden

In den meisten Räumen soll Holzboden verlegt werden, in den WCs und der Küche kommt eine hellgraue beziehungsweise hellblaue Epoxidharz-Beschichtung zum Einsatz. Beim Treppenbelag entschied sich der Fraktionsbeirat für Kautschuk, während im Eingangsbereich und im Treppenhaus ein Sauberlaufteppich verlegt werden soll.

Je nach Nutzung der Räume sollen die Wände weiß, hellgrau oder farbig gestrichen werden. Die Gruppenräume werden in verschiedenen Farbtönen erscheinen und erhalten zur Auflockerung und besseren Orientierung für Menschen, die schlecht sehen, an verschiedenen Stellen einen Anstrich mit Magnetfarbe. Während die Toilette für das Personal in beige gehalten ist, werden die Wände der WCs für Kinder und Behinderte blaue gestaltet.

Farbige Elemente sollen Akzent setzen

Insgesamt sei alles sehr ruhig gehalten, erklärte Aletsee bei der Besprechung. Die farbigen Elemente sollen dabei einen Akzent setzen. Dieses Konzept findet sich auch bei den Möbeln wieder. Zum Einsatz kommen Holzmöbel in verschiedenen Farben.