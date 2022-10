Franz Leiß will sich in Lechbruck „für ein harmonisches Miteinander einsetzen“

Franz Leiß rückt im Gemeinderat Lechbruck auf den Posten von Enno Bremermann. Er ist erst 29 Jahre und gerade wieder zurückgekehrt. Was ihm wichtig ist.

05.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Franz Leiß ist der Neue für die CSU im Gemeinderat Lechbruck. Er rückt auf den Posten von Enno Bremermann, der das Gremium aus persönlichen Gründen verlassen hat. Leiß ist 29 Jahre alt, ledig und kehrte gerade nach dem Abschluss seiner Ausbildung zum Bautechniker und Straßenbaumeister (Fachgebiet Tiefbau) nach Lechbruck zurück. „Ich fange kommenden Monat hier beim Baugeschäft Ungelert als Bauleiter an und da passt es ganz gut, dass ich jetzt als Nachrücker im Gemeinderat sitze“, sagt er. „Die letzten zwei Jahr wäre es schwierig gewesen, weil ich in München gelebt habe.“

Viel Wissen in den Gemeinderat Lechbruck einbringen

Durch seine soeben abgeschlossene Weiterbildung könne er viel Wissen in den Gemeinderat einbringen. Schließlich gehe es in einer Gemeinde oft um große Projekte und Straßenbau. „Ich lebe gerne in unserem Dorf und so freut es mich ungemein, nun auch im Dorf zu arbeiten. Dass ich mich jetzt im Gemeinderat einbringen darf, freut mich umso mehr“, sagt Leiß. Er sei auch aufgeregt: „Das ist jetzt was Neues. Aber man wächst mit seinen Aufgaben.“

Für den Gemeinderat aufstellen ließ er sich bei der vergangenen Wahl, weil „ich mich in die Dorfgemeinschaft einbringen möchte. Ich bin in vielen Vereinen aktiv, und ich möchte mich für ein harmonisches Miteinander einsetzen. Wenn man mal zwei Jahre in München gelebt hat, weiß man den Wert eines Dorfes und seiner Gemeinschaft noch mehr zu schätzen.“ Dazu gehöre auch ein gut funktionierender Gemeinderat.

Im Gemeinderat Lechbruck will er sich für Tourismus einsetzen

Leiß’ Interesse für Politik wuchs mit zunehmendem Alter und seinen Erfahrungen. Irgendwann komme man im Leben nicht mehr um Politik herum, weil sie ein Großteil darum drehe. Ihn bewog das dazu, sich selbst aktiv einzubringen. Als Gemeinderat will er sich auch für den Tourismus einsetzen. Er sei ein wichtiges Standbein für den Ort.

Auf sein neues Amt hat er sich vorbereitet, indem er sich bei seinen Ratskollegen darüber informiert, was es für aktuelle Themen gibt. „Ich bin davon überzeugt, dass ich mich da auch mitten in der Legislaturperiode einfinden werde“, sagt er. Er übernimmt sämtliche Arbeiten seines Vorgängers Bremermann – also dessen Plätze im Hauptverwaltungs-, Rechnungsprüfungs- und Finanzausschuss der Gemeinde. Im Bauausschuss wird er die Vertretung für Markus Riedle sein.

Angst, dass er der Arbeit aufgrund seines recht jungen Alters nicht gerecht wird, hat Leiß nicht. „Die Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt ist wichtig. Wir können voneinander lernen und ich bin davon überzeugt, dass daraus gute Ideen beziehungsweise Lösungen hervorgehen. Das hat mich meine Erfahrung gelehrt“, sagt er. Sein persönliches Umfeld jedenfalls sei schon jetzt stolz auf ihn und freue sich mit ihm.