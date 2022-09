Bistum Augsburg macht Franziskanerkirche in Füssen dicht

Die Kirche des Franziskanerklosters in Füssen ist vorläufig geschlossen. Die täglichen Gottesdienste müssen nun woanders stattfinden.

30.09.2022 | Stand: 10:54 Uhr

Die 1765 errichtete Kirche St. Stephan in Füssen ist aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Sie befindet sich in der Füssener Altstadt und ist Teil des dort ansässigen Franziskanerklosters. Die Entscheidung über die Schließung habe das Bistum Augsburg als Eigentümer verfügt, wie Franziskaner-Guardian Franz Josef Kröger unserer Redaktion mitteilt. "Hintergrund ist, dass einige Putzstücke von der Kirchendecke gefallen sind", sagt Kröger.

Franziskanerkirche in Füssen geschlossen

Vermutlich Ende kommender Woche sollen nähere Untersuchungen stattfinden, wie schwer die Schäden tatsächlich sind. "Die täglichen Gottesdienste werden wie gewohnt um 9 Uhr ab sofort im alten Refektor (Bereich der Kurseelsorge) stattfinden", teilt Kröger mit. Zugänglich ist dieser Gottesdienstraum durch den Klostergarten (durch das Tor und dann rechts den mittleren Weg zur Eingangstür).

Blick auf die Franziskanerkirche in Füssen. Bild: Benedikt Siegert

Das Franziskanerkloster in Füssen

Das Franziskanerkloster in Füssen, dessen Wurzeln bis 1628 zurückreichen, dient heute als Lebensort für ältere Franziskaner, einige Brüder sind in der Seelsorge der Pfarreiengemeinschaft Füssen sowie in der Kur- und Touristenseelsorge tätig.