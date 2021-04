In der Auffangstation der Reibls in Seeg aufgepäppelt, zieht er wieder seine Bahnen am Himmel. Vor allem einer hatte die Vogeldame schwer vermisst.

22.04.2021 | Stand: 06:00 Uhr

„Mitten im Schnee lag ein festgefrorener Rotmilan und hat sich nicht mehr gerührt.“ So schildert Brigitte Seele aus Eisenberg ihren außergewöhnlichen Fund bei einem Spaziergang mit ihrem Hund. Völlig durchnässt und vereist mit offenem Schnabel und heraushängender Zunge lag der Greifvogel im Schnee. Beherzt packte die Tierfreundin zu und nahm den Wildvogel kurzerhand mit. In einem großen Karton brachte sie das durchnässte Fundstück zur Wildvogelrettung nach Seeg.