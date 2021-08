Frau betet in Füssener Kirche - und wird beklaut

Als eine Frau in der St. Mang-Kirche in Füssen betete, wurde ihr die Handtasche geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

21.08.2021 | Stand: 13:46 Uhr

Am Freitagnachmittag befand sich eine 36-jährige Frau in der St. Mang Kirche in Füssen. Während sie betete hatte die junge Frau ihre Augen geschlossen und hörte über ihre Kopfhörer Musik, sodass sie den Diebstahl ihrer daneben liegenden Handtasche nicht bemerkte.

Der unbekannte Täter muss in dieser Zeit die Handtasche an sich genommen und unerkannt die Kirche verlassen haben. Die Polizei Füssen bittet Zeugen, welche sich zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr in der St. Mang Kirche befanden, bei der Polizei unter der Tel. 08362/91230 zu melden.