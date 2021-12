Eine Frau in Pfronten hat einen Briefumschlag mit Bargeld in Ihrem Briefkasten gefunden. Der Geldbetrag kann sich sehen lassen. Wer hat das Geld geschickt?

04.12.2021 | Stand: 11:36 Uhr

Eine Frau in Pfronten hat bereits am Mittwoch einen Briefumschlag mit Bargeld in Ihrem Briefkasten gefunden, wie die Polizei erst jetzt mitteilte.

In dem Umschlag befand sich ein vierstelliger Bargeldbetrag. Der Umschlag war nicht mit einem Absender versehen. Warum jemand den Umschlag mit Bargeld in den Briefkasten gelegt hat, ist nicht bekannt.

