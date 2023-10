Frauenbund Steingaden feiert sein 90-jähriges Bestehen

Der Frauenbund Steingaden feiert einen runden Geburtstag. Schwester Teresa Zukic ermuntert die Zuhörerinnen in ihrem Vortrag, bewusst zu leben und positiv zu denken. Abschied nehmen von Pater Petrus Adrian.

24.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Eine heute eher unbekannte Persönlichkeit war für die Gründung des ersten katholischen Frauenbunds in Bayern verantwortlich: Ellen Amman, eine gebürtige Schwedin. Sie tat dies im Jahre 1904 und war somit eine Wegbereiterin der modernen Sozialarbeit. Ellen Amman kämpfte mit ihren Mitstreiterinnen für Frauenrechte, gegen Diskriminierung, für Bildung, und soziale und politische Anerkennung von Frauen. Vieles davon ist mittlerweile selbstverständlich, doch gibt es immer noch Bereiche in denen dies nicht der Fall ist. Die Frauen, die diese wichtige Aufgabe seit damals fortsetzen, gehören zu den Frauenbünden in ganz Bayern. So wie der Steingadener Frauenbund, der nun einen runden Geburtstag feiern konnte: 1933 wurde er gegründet und ist mittlerweile 90 Jahre alt.

Einer der größten Vereine der Diözese

Das feierte nun der Steingadener Zweigverband, der mit seinen 280 Mitgliedern zu einem der größten der Diözese gehört. Eingeleitet von einem Festgottesdienst im Welfenmünster Steingaden, feierten die Frauen anschließend im Gasthof Moser in der Wies. Herzlich begrüßte Vorsitzende Hildegard Lutz die etwa 150 Gäste, viele davon von den Zweigvereinen des Bezirkes Füssen-Schongau. Beim anschließenden Mittagessen entwickelte sich ein heiterer Hoigarte.

Bekannte Ordensschwester aus dem Bistum Bamberg

Eine Besonderheit war der Festvortrag von Schwester Teresa Zukic am Nachmittag. Die Ordensschwester aus dem Bistum Bamberg hatte bereits vor einigen Jahren beim Frauenfrühstück einen Vortrag gehalten hatte und war deshalb einigen Frauen bekannt. Sie gratulierte den Steingadenerinnen herzlich und zog anschließen zum Thema „Lebe-Lache-Liebe und sag den Sorgen Gute Nacht“ den gesamten Saal in ihren Bann. Sie spannte den Bogen von ihrer eigenen Geschichte, wie sie zu ihrer Berufung fand, dem Schreiben von Büchern, einer TV-Quiz-Teilnahme bei Jörg Pilawa, bis hin zu ihrem eigentlichen Thema: darüber, dass viel mehr positiv gedacht werden sollte.

In ihrem tiefsinnigen, berührenden und humorvollen Vortrag erläuterte sie die Auswirkungen der Sorgen, die die Gedanken „lahmlegen“ und schlechte Gefühle auslösen. Dabei seien es nur sehr wenig äußere Einflüsse, am meisten steigere man sich selbst in seine Sorgen hinein. Lächelnd forderte sie ihre Gäste auf, ebenfalls die Mundwinkel hochzuziehen, denn dann kämen die Glückshormone von ganz allein, und sie erzählte dazu auch Witze, die für schallendes Gelächter sorgten. Abschließend fragte sie: „Auf was wollen wir warten, bewusst zu leben?“ Damit regte sie sicherlich viele zum Nachdenken an.

Auszüge aus der Chronik des Frauenbunds Steingaden

Es gab zudem von der bereits seit 1992 amtierenden Vorsitzenden Hildegard Lutz interessante Auszüge aus der Chronik. Verabschieden muss sich der Frauenbund von seinem geistlichen Beirat Pater Petrus Adrian, der zum Abt im Kloster Windberg erwählt wurde und Ende des Jahres Steingaden verlässt.