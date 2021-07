Freie Wähler Füssen: Kiesabbau weiter ein Dorn im Auge

Bei welchen kommunalpolitischen Themen die Gruppe aus Füssen ihre Schwerpunkte setzt. Nach teurem Wahlkampf müssen wieder Reserven gebildet werden.

07.07.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Weil die Mitgliederversammlung der Freien Wähler Füssen im vergangenen Jahr wegen der Pandemie ausfallen musste, wurde sie jetzt zusammen mit der aktuellen im Hotel Schlosskrone abgehalten. Dabei blickte Vorsitzende Christine Fröhlich auf zwei bewegte Jahre zurück, stand doch schon das Jahr 2019 im Zeichen der Kommunalwahl 2020, in dem sie zur Bürgermeister-Kandidatin aufgestellt worden war. Nicht nur die Wahl war Thema ihres Berichts, sondern auch Themen wie Hotel am Festspielhaus, Strandbad am Hopfensee, Kiesabbau im Forggensee.