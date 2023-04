Freie Wähler Füssen vollziehen Generationswechsel

Nach zehn Jahren an der Spitze der Freien Wähler folgt Tina Allgaier bei den Freien Wählern auf Christine Fröhlich. Kritik wird laut an der Füssener Stadtverwaltung.

30.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die Jahresversammlung der Freien Wähler Füssen stand im Zeichen von Neuwahlen. „Nach fast zehn Jahren ist es an der Zeit, den Führungsstab an die jüngere Generation weiterzugeben“, sagte die bisherige Vorsitzende Christine Fröhlich zu Beginn der Veranstaltung.

Wer alles gewählt worden ist

Zukünftig steht an der Spitze Tina Allgaier, wie die Freien Wähler jetzt mitteilen. Sie wurde einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Zum 2. Vorsitzenden und ihrem Stellvertreter wurde ebenfalls einstimmig Stadtrat Hans-Jörg Adam gewählt. Als Schriftführerin wurde Ingrid Kersch in ihrem Amt bestätigt. Stadträtin Christine Fröhlich übernimmt den Posten als Schatzmeisterin und bleibt damit Mitglied im Vorstand.

Neu in die Riege der Beisitzer wurde Jürgen Doser junior gewählt. Die bisherigen Beisitzer Rainer Herrmann, Klaus Keller, Herrmann Leser, Wolfgang Sauter und John-Arthur Westerdoll wurden in ihrem Amt bestätigt. Als gewählte Stadträte sind auch Dr. Anni Derday, Jürgen Doser und Thomas Scheibel Teil des Vorstands.

Fröhlich bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Herrmann Lang (Schatzmeister) und Reinhold Thurnhofer (Beisitzer) für ihr langjähriges Engagement und wünschte der neuen Führungsriege alles Gute für die politische Zukunft.

Arbeit der Fraktion im Füssener Stadtrat

Den Neuwahlen vorausgegangen war der Geschäftsbericht über das Jahr 2022 von Christine Fröhlich. Wie jedes Jahr stand zu Beginn ein kleiner Überblick über die Arbeit der Stadtratsfraktion. Diese sei dominiert von der desolaten Haushaltslage der Stadt Füssen gewesen. Im Blickpunkt stand das Haushalts-Konsolidierungskonzept, mit dem viele Sparmaßnahmen verbunden sind. Oft musste auch an der Gebührenschraube nach oben gedreht werden, um die Stabilisierungshilfen vom Freistaat erhalten zu können.

Man beschäftigte sich intensiv mit den beiden Neubaugebieten Weidach Nord und Pitzfeld in Weißensee. Hier wurde versucht, mehr Wohneinheiten und weniger Einfamilienhäuser auf die Flächen zu bringen, um der Wohnungsnot entgegenzuwirken und die Bezahlbarkeit für Normalverdiener zu verbessern.

Der Bebauungsplan W43 (Bahnhofsumfeld) konnte nach jahrelangen, immer umfangreicher werdenden Planungen schlussendlich in wieder abgespeckter Form verabschiedet werden. Dies sei seit Jahren von den Freien Wählern so gefordert worden.

Für den Verein der Freien Wähler Füssen sieht Christine Fröhlich als vordringliche Aufgaben die politische Profilschärfung, die Vorbereitung auf die nächsten Kommunalwahlen 2026 sowie das Gewinnen interessierter Neumitglieder, die sich in der Kommunalpolitik engagieren wollen.

Die vielen Gutachten in Füssen werden kritisiert

Bei den Wortmeldungen aus der Mitgliederversammlung wurden vor allem die vielen Gutachten, die die Stadtverwaltung in Auftrag gibt, kritisiert. Einigen erscheinen sie zu teuer und teils überflüssig. Auch wurde kritisiert, dass durch den zwar im Grundsatz notwendigen, aber in dieser Form immens teuren Umbau der Grund- und Mittelschule auf Jahre keine anderen drängenden Pflichtaufgaben in Angriff genommen werden können wie zum Beispiel die marode Infrastruktur.

Die neue Vorsitzende Tina Allgaier bedankte sich bei Christine Fröhlich für ihre langjährige, unermüdliche Arbeit für den Verein und ist glücklich, dass sie dem Vorstand mit ihrer wertvollen politischen Erfahrung erhalten bleibt.