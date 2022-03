Freie Wähler warnen: Füssen ist lange handlungsunfähig

Die desaströsen Finanzen der Stadt Füssen sind das zentrale Thema bei der Mitgliederversammlung. Wie Jürgen Doser Millionen beim Schul-Projekt einsparen würde.

10.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die finanzielle Lage der Stadt ist aus Sicht der Freien Wähler Füssen (FWF) schlichtweg desaströs. Oder wie es Dr. Anni Derday bei der Mitgliederversammlung formulierte: „Wir sind für fünf Jahre handlungsunfähig.“ Der Grund: Die geplante Sanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule sei „eine Wahnsinnsinvestition, die wir uns aufgehalst haben“, sagte die Vorsitzende Christine Fröhlich. Das Mega-Projekt erschwere es, selbst „normale“ Vorhaben wie notwendige Straßensanierungen anzupacken. Zumal auch noch millionenschwere Investitionen für neue Kindergärten anstehen. Dass man in Füssen bei der Planung von Projekten mitunter dem Größenwahn anheimfällt – dieser Eindruck drängte sich nach dem Beitrag von Jürgen Doser auf. Der Kommunalpolitiker zeigte auf, wie man aus seiner Sicht zum Beispiel bei den Schulen Millionenbeträge einsparen könnte.

Das Füssener Tafelsilber wird verkauft

Zum Auftakt der Haushaltsberatungen im Stadtrat war von einer Neuverschuldung von 18 Millionen Euro die Rede. Und das, obwohl bereits mit Einnahmen in Höhe von 6,5 Millionen Euro für den Verkauf des ehemaligen Landratsamts kalkuliert wurde (siehe auch "Füssen will Altes Landratsamt für Millionenbetrag veräußern"). Nicht nur, weil man für das Gebäude überhaupt noch keinen Käufer zur Hand habe, sieht Christine Fröhlich das kritisch. Die Vorsitzende der Freien Wähler kritisierte bei der Mitgliederversammlung generell den Verkauf von Tafelsilber, um kurzfristig Haushaltslücken etwas zu schließen. Zumal das auf Dauer nicht wirklich helfe. Denn auch ab 2023 müsste man jährlich ein, zwei Landratsämter verkaufen, um finanziell halbwegs über die Runden zu kommen – die habe man aber nicht.

Die Kosten steigen und steigen

Für die FWF sei die Haushaltskonsolidierung seit Jahren das Thema, erst auf ihr Drängen sei schließlich ein entsprechender Ausschuss gegründet worden, sagte Fröhlich. Für viele Projekte habe der Stadtrat viel Zeit und Geld (für die Planungen) investiert, ohne dass sie jetzt umgesetzt werden. Dieses Schicksal drohe auch dem Bebauungsplan Otto-/Bahnhofstraße, an dem seit vielen Jahren gearbeitet wird – für Fröhlich eine „never ending story“. Diese Planungen seien „aufgeblasen worden“ worden mit sehr viel Luxus, Stichwort: Pflasterung. Mittlerweile sei man bei Kosten von 3,7 Millionen Euro angelangt, die man sich wohl trotz Zuschüssen nicht leisten könne.

Ein Punkt, bei dem Stadtrat Jürgen Doser einhakte. Er erinnerte daran, was vor etlichen Jahren Andreas Ullrich und er eigentlich beantragt hatten: die Ergänzung des Luitpold-Kreisverkehrs um einen Bypass und die Abschaffung des damaligen Zebrastreifens. Die geschätzten Kosten damals waren mit 90.000 Euro überschaubar. Doch mit jeder Planungsrunde sei das Projekt teurer und teurer geworden.

Ist Tiefgarage wirklich notwendig?

Auch bei den Schulen könnte man viel Geld sparen: Warum brauche man eine Tiefgarage, reiche nicht ein einfacher Parkplatz auf einem freien Grundstück in der Nähe für die Lehrer aus? Oder die Mensa: Müsse jetzt eine neue errichtet werden, könne man nicht bei der bestehenden Mensa des Gymnasiums nach kostengünstigeren Alternativen suchen? „Das wird alles nicht diskutiert, da traut sich keiner ran.“ Bei Kosten für das Schul-Projekt, die am Ende wohl bei 65 bis 75 Millionen Euro liegen könnten, müssten die FWF massiv auf Einsparungen hinwirken, forderte er. Vielleicht könne die Schulsanierung so auch für 35 Millionen Euro umgesetzt werden. Dann hätte die Stadt Füssen wieder die finanziellen Möglichkeiten, einer ihrer wichtigsten Aufgaben nachzukommen: nämlich dem Erhalt der Infrastruktur. Um die sei es nicht gut bestellt: „Bei uns in Füssen sind wir auf dem letzten Level angekommen.“

„In einer fürchterlichen Situation“

Lesen Sie auch

Sparzwang kurios: Stadt Füssen will ihre Modelleisenbahn verkaufen, aber auch ein XXL-Gebäude Stadt Füssen in großer Finanznot

„Wir sind im Moment in einer fürchterlichen Situation“, sagte auch die erfahrene Kommunalpolitikerin Derday: Mit einem jungen, ehrgeizigen Bürgermeister habe man viele, viele Projekte angestoßen. Nur um jetzt feststellen zu müssen, „dass wir nicht mehr handlungsfähig sind“.

Ohne genehmigten Haushalt für dieses Jahr könne die Stadt heuer keine neuen Vorhaben mehr anpacken, sagte Fröhlich. Die FWF-Vorsitzende befürchtet, dass Füssen schweren Zeiten entgegengeht. Für sie ist eine Haushaltssperre wahrscheinlich: „Dann muss vom Landratsamt jede einzelne Ausgabe genehmigt werden.“