Eisenberger Feuerwehr bereitet sich auf 150-jähriges Jubiläum vor

Bei der Jahresversammlung resümiert die Freiwillige Feuerwehr Eisenberg ein durchschnittliches Dienstjahr 2022. Auf was sich die Aktiven nun einstellen müssen.

27.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Eisenberg Auf ein normales Jahr konnte die Freiwillige Feuerwehr Eisenberg bei ihrer Jahresversammlung im Wehrstüble zurückblicken. Vor 46 Mitgliedern, Bürgermeister Manfred Kössel, seiner Stellvertreterin Eva Maria Schabel sowie Kreisbrandinspektor Peter Einsiedler und Kreisbrandmeister Alexander Schneider, berichteten Vorsitzender Robert Fritz und Kommandant Christoph Kössel über das vergangene Jahr. Heuer steht ein besonderes Fest an.

Die Einsätze der Eiseneberger Feuerwehrler in 2022

Zu 16 Einsätzen seien die Eisenberger Aktiven im Jahr 2022 gerufen worden. Ein Küchenbrand in Zell im August sei besonders in Erinnerung geblieben. Zudem leistete man bei fünf Hochwassereinsätzen in Füssen Nachbarschaftshilfe. Ölspurbeseitigungen, Parkplatzdienste und 13 Einsatzübungen gehörten ebenfalls zum vergangenen Jahr, sagte Kommandant Kössel.

Das kostete der neue VW-Bus die Feuerwehr

Mit Stolz verkündete Kössel auch, dass zwei junge Mädchen und fünf junge Buben in den Verein aufgenommen wurden, die an jedem Montagabend die Modulare Truppenausbildung (MTA) erhielten. Das altehrwürdige Heuwehrgerät wurde von den Aktiven überholt und mit neuen Schläuchen ausgerüstet. Im Falle eines Blackouts stünde nun ein Notstromaggregat im Feuerwehrhaus zur Verfügung. Zudem konnte der Fuhrpark erweitert werden: Für 10.000 Euro Eigenbeteiligung erhielt die Feuerwehr einen VW-Bus. Statt einem Jahresausflug wurde 2022 ein Grillfest veranstaltet.

Die 150-Jahr-Feier steht bevor

Zum bevorstehenden 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Eisenberg wurde die 120 Jahre alte Vereinsfahne zur grundlegenden Restaurierung zur Firma Kössinger nach Schliering gebracht. Für die Aufbereitung rechne man mit 7500 Euro. Das 150-jährige Bestehen werde am Freitag, 30. Juni und Sonntag, 2. Juli, mit Zug zur Wallfahrtskirche Maria Hilf, zum Festgottesdienst, und anschließend im Zelt vor dem Feuerwehrhaus gefeiert. Anstelle des verhinderten Schriftführers Thomas Pracht trug der zweite Kommandant Thomas Schrade den Bericht des Schriftführers vor. Er beleuchtete noch mal die Einsätze und die Vereinsaktivitäten des abgelaufenen Vereinsjahrs. Der Kassenbericht von Schatzmeister Wolfgang Stapf offenbarte ein Minus von 4651 Euro, Grund sei der Zuschuss für den VW-Bus. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet.

Bürgermeister Manfred Kössel dankte allen Aktiven für den sehr fordernden und aufopferungsvollen Dienst. Kreisbrandinspektor Peter Einsiedler sprach zum Schluss noch ein Thema an, das seit einiger Zeit immer wichtiger werde: Wegen des Klimawandels müsse man sich vermehrt auf Einsätze wie Vegetationsbrände einstellen. Auch Hochwassereinsätze dürften in Zukunft keine Seltenheit sein. Einsiedler bezeugte, dass die Freiwillige Feuerwehr Eisenberg sehr gut aufgestellt sei und sprach dafür seinen Dank aus.