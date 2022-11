Freude in Füssen über "Sozialhilfe"

Die überschuldete Stadt Füssen erhält Stabilisierungshilfen. Zunächst fließen zwei Millionen Euro. Bürgermeister Maximilian Eichstetter: Lage ist nach wie vor höchst angespannt.

11.11.2022 | Stand: 16:45 Uhr

Am frühen Freitagnachmittag konnte Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter aufatmen. Denn auf dem Weg zur Aufarbeitung der desaströsen Finanzlage kann die Stadt den ersten, aber wichtigen Schritt gehen. Der Freistaat Bayern unterstützt Füssen mit Stabilisierungshilfen, eine Art Sozialhilfe für überschuldete Kommunen: In einem ersten Schritt erhält die Kommune zwei Millionen Euro für den Schuldenabbau. „Trotzdem dürfen wir die Augen nicht davor verschließen, dass die Lage nach wie vor höchst angespannt ist“, sagte Eichstetter.

Füssens Finanzen sind zerrüttet

Wie mehrfach berichtet, sind Füssens Finanzen zerrüttet. Das schreckte Eichstetter nicht ab, sich ums Bürgermeisteramt zu bewerben – er wollte die Finanzen wieder ordnen. Nun durfte er sich freuen, das erste Etappenziel erreicht zu haben: „Wir erhalten nach eineinhalb Jahren der intensiven Vorarbeit, 130 Seiten Konsolidierungskonzept, weit über 130 Beschlüssen zur Einsparung in den vergangenen zwölf Monaten Finanzhilfen vom Freistaat Bayern.“ Insgesamt hatte die Stadt Füssen 12,8 Millionen Euro angemeldet – auch wenn eigentlich klar war, dass eine solche Summe nicht gezahlt würde.

Eichstetter dankt Unterstützern

Gestern wurde mit Spannung die Entscheidung des Verteilerausschusses erwartet, der die Hilfen vergibt. Verteilt wurden an struktur- und finanzschwache Kommunen in Bayern insgesamt 107,5 Millionen Euro, der größte Teil floß nach Oberfranken und in die Oberpfalz. Füssen erhielt zwei Millionen Euro. Wichtig ist aber vor allem, dass die Stadt bei den Stabilisierungshilfen überhaupt berücksichtigt wurde. Denn so kann man auch in Zukunft auf finanzielle Hilfe hoffen: „Für die Jahre 2023 bis 2025 werden wir weitere 19 Millionen Euro beantragen“, kündigte Eichstetter an. Er bedankte sich beim Freistaat, insbesondere bei Finanzminister Albert Füracker, den Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl und Angelika Schorer sowie Landrätin Maria Rita Zinnecker, „die unser Anliegen massiv vorangetrieben haben“.

Sparkurs kein Vergnügen

Pohl würdigte das bisherige finanzpolitische Engagement des Bürgermeisters und des Stadtrates: „Füssen arbeitet genauso, wie wir uns das als Haushaltsgesetzgeber vorstellen. Ich weiß aus eigener kommunalpolitischer Erfahrung, dass es kein Vergnügen ist, Ausgaben zusammenzustreichen, Leistungen zu kürzen und mit mehr Belastungen für die Bürger auf eine schwierige Haushaltslage zu reagieren.“ Doch gute Politik zeichne sich dadurch aus, „dass man seiner Verantwortung gerecht wird“.

Trotzdem betont Bürgermeister Eichstetter, dass die Lage nach wie vor höchst angespannt ist: „Gerade im Hinblick auf die Explosion der Energiekosten und zu erwartenden Steigerungen der Personalausgaben liegt noch ein harter Weg vor uns.“ Und ein harter Sparkurs: Denn vom Pfad der Konsolidierung der Finanzen dürfen die Kommunalpolitiker in Zukunft nicht abweichen. Sonst dreht der Freistaat den Geldhahn schnell wieder zu.