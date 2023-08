Freundschaft mit Thoiry: So will Pfronten die Freundschaft weiter beleben

20 Jahre nach der „Heirat“ mit Thoiry will Pfronten die Freundschaft beider Orte neu beleben. Was eine Delegation bei einem Besuch begeisterte.

18.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

20 Jahre nach der „Hochzeit“ und jäh unterbrochen durch die Corona-Pandemie kommt die Partnerschaft zwischen Pfronten und der französischen Gemeinde Thoiry nahe Genf wieder in Fahrt. Schlicht überwältigt von der Gastfreundschaft, die sie in Thoiry erlebt haben, zeigten sich die Mitglieder einer Delegation, die vor kurzem die Freunde besucht hatten und nun darüber berichteten.

Unter der Leitung von Vizebürgermeister Biba Sauer waren sechs Gemeinderätinnen und -räte sowie einige weitere Familien nach Thoiry gereist, um das Jubiläum der Freundschaft zu feiern und die Partnerschaft neu zu beleben. „Es war hervorragend“, berichtete Sauer von seinem ersten Besuch bei den Freunden. „Wir sind von der Ankunft bis zur Abfahrt wunderbar betreut worden.“ Rita Kiechle zeigte sich von der „wahnsinnigen Gastfreundschaft“ in Thoiry schlicht überwältigt. Besonders berührte sie, wie die Franzosen ihren Nationalfeiertag begingen, unter dem Leitspruch der französischen Revolution „Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit“. Wie wichtig die Freiheit sei, würde man hierzulande gar nicht mehr schätzen. Nun freue man sich auf den Gegenbesuch, um die Gastfreundschaft zu erwidern. Der Besuch habe deutlich gemacht, wie sehr Thoiry an der Partnerschaft mit Pfronten gelegen sei, ergänzte Martin Haff, „und auch wir wollen sie leben“. Peter Scholz, der von Anfang an die Partnerschaft beider Gemeinden begleitet, zeigte sich beeindruckt, wie sehr sich die Gemeinde am Fuß des Jura-Gebirges in den vergangenen 20 Jahren entwickelt hat: „Der Ort hat sich sehr herausgeputzt, die öffentlichen Plätze sind schön bepflanzt.“ Man bemühe sich sehr um ein bienenfreundliches Umfeld.

Pfrontener Altbürgermeister: "Würde mich freuen, wenn Empfang beim Gegenbesuch ähnlich herzlich wäre nach dieser Sch ... Pandemie"

Altbürgermeister Beppo Zeislmeier, der die Gemeindepartnerschaft mit Thoiry einst begründet hatte, erinnerte daran, mit welch historisch bedeutsamen Ort Pfronten verbunden ist: 1926 hatten sich dort die Außenminister Aristide Briand und Gustav Stresemann getroffen, um über die Aussöhnung beider Völker nach dem Ersten Weltkrieg zu sprechen. „So eine Gemeinde zum Partner zu haben, ist für uns eine Auszeichnung“, betonte Zeislmeier. Er appellierte an die Pfrontener, die Freundschaft nicht schleifen zu lassen und die Partner zu besuchen: „Die Sprache ist keine Barriere. Da leben viele Deutschsprachige.“ Mit Blick auf den warmen und herzlichen Empfang der Pfrontener Delegation meinte er: „Ich würde mich freuen, wenn der Empfang beim Gegenbesuch ähnlich herzlich wäre nach dieser Sch … Pandemie.“ (Lesen Sie auch: So empfing Pfronten seine Gäste aus La Va im Frühjahr)

Nachdem sich Zeislmeiers Pendant in Thoiry, Altbürgermeister Gerald Dentinger, ebenso intensiv in die Partnerschaft einbringt wie Zeislmeier, sieht Marie-Antoinette Blech von den Freunden Thoirys gute Chancen, die Partnerschaft 60 Jahre nach Abschluss des Elysee-Vertrags neu zu beleben, wie sie unserer Redaktion erzählt. Für Dentinger, der von Beruf Feuerwehrmann in Paris war, hatte die Feuerwehr Pfronten-Berg ein Geschenk mitgegeben, für das er sich noch schriftlich bedanken will.

Vizebürgermeister überreichte eine handgeschmiedete Kuhschelle

Blech ist ebenfalls von Anfang an für die Partnerschaft engagiert und war auch diesmal als Dolmetscherin sehr gefragt. Sehr erfreut zeigte sie sich, dass beim Empfang in Thoiry die Gelegenheit bestand, sich ausgiebig mit alten Bekannten und Freunden auszutauschen. Der Gedanke, eine Freundschaft zu schmieden, wurde ebenfalls neu belebt, indem Vizebürgermeister Sauer der Thoiryser Bürgermeisterin Muriel Bénier eine von Philipp Trenkle handgeschmiedete Kuhschelle überreichte. Der Kunstschmied und frühere stellvertretende Bürgermeister schmiedet von Anfang an der Partnerschaft der beiden Gemeinden maßgeblich mit.

"Flamme der Freundschaft" zeigt in Thoiry die Verbundenheit beider Gemeinden

Auch am französischen Nationalfeiertag standen die Gäste aus Pfronten in Thoiry im Mittelpunkt. Die erlebten an diesem Tag einen Besuch in der Festungsanlage Fort L’ Ecluse nahe Thoiry und am Abend ein sehr beeindruckendes Feuerwerk. Bei einem Rundgang durch Thoiry sahen sie, wie sich der Ort heute darstellt und wo sich einst die Außenminister Briand und Stresemann getroffen hatten. Zwar gibt es das Hotel heute nicht mehr. Dafür zeigt dort eine Bäckerei und Konditorei, dass Liebe durch den Magen geht, wie Marie-Antoinette Blech schmunzelnd erzählt. Auch die geschmiedete „Flamme der Freundschaft“ zeigt in Thoiry die Verbundenheit beider Gemeinden.

Die drückt sich auch durch viele kleine Gesten aus. Wer zum Beispiel beim aktuellen Stück „2 wie Hund und Katz“ der Bauernbühne der Kolpingsfamilie Pfronten gut aufpasst, sieht, dass Gemeinderat Christian März in der Rolle des Bürgermeisters aus einer Thoiry-Tasse trinkt.