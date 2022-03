Beten als Akt des Widerstandes

Bei einem Friedensgebet in Seeg beten Gottesdienstbesucher für Menschen in der Ukraine. Bürgermeister Berktold verkündet Neuigkeiten zu Geflüchteten.

21.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Das Friedensgebet in Seeg hat viele Besucher in die Kirche St. Ulrich gelockt. Erschüttert von den entsetzlichen Nachrichten aus der Ukraine war es vielen Kirchengängern ein Herzensanliegen für die Menschen zu beten und gemeinsam ein Friedenslicht am Licht der Osterkerze anzuzünden.

"Im Gebet stellen wir uns auf die Seite aller, die unter dem Krieg leiden"

Alle sorgen sich um den Frieden und hätten Angst, wie es weitergehe. Die Politiker verhandeln und suchen nach Wegen, um der Gewalt ein Ende zu setzen. Wie schwer das sei und wie die Hoffnungen so vieler Menschen durch das Kalkül von wenigen enttäuscht werde, werde offensichtlich, hieß es während des Gottesdienstes. Beten sei nicht wirkungslos, Beten sei ein Akt des Wiederstandes. „Im Gebet stellen wir uns auf die Seite aller, die unter dem Krieg zu leiden haben. Wir zeigen ihnen: Ihr seid nicht vergessen, wir sind an eurer Seite“, eröffnete Pfarrer Schnabel die Friedensandacht.

Die feierlichen Fahnenabordnungen der Veteranenvereine aus der Pfarreiengemeinschaft Eisenberg, Hopferau, Lengenwang, Rückholz und Seeg hatten ihre Fahnen im Altarraum aufgesteckt. Die Vereine stehen seit ehedem für Frieden, Versöhnung und die aktive Erinnerung an die Opfer der Kriege. Ein Einsatz gegen das Vergessen und zum Gedenken an die fruchtbare Grausamkeit der Kriege damals wie heute.

Stimmungsvolle Friedenslieder in Seeg

Elke Bansa, Vertrauensfrau im Kirchenvorstand der evangelischen Kirche Pfronten trug den Psalm 56 vor. Die Gruppe Scintilla sorgte mit passenden, stimmungsvollen Friedensliedern für die musikalische Untermalung. Bürgermeister Markus Berktold las als Lektor zuerst aus den Offenbarungen des Johannes, bevor er zum Abschluss des traurigen und doch tröstlichen Zusammenseins, noch einige Neuigkeiten offenbarte.

Anfang der Woche werden die ersten Kriegsflüchtlinge in Seeg erwartet. 40 Frauen und Kinder werden erstmal im Seeger Caritasheim untergebracht und willkommen geheißen. In Kürze können die Familien dann auf die gemeldeten Unterkünfte in der Verwaltungsgemeinschaft Seeg verteilt werden. Berktold zeigte sich überwältigt von der Hilfsbereitschaft und dem gut geölten Ineinandergreifen des Organisations- und Helferräderwerks. Auch Pfarrer Schnabel danke allen, die sich in diesen Tagen in den verschiedenen Helferkreisen engagieren, Spenden, die Türen, Hände und Herzen öffnen und Hilfe anbieten.

