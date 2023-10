So teuer wird künftig das Sterben in Schwangau

Die Friedhofsgebühren in Schwangau steigen teils kräftig. Der Bürgermeister erklärt das mit einem hohen Defizit im Bestattungswesen. Was im Detail teurer wird.

13.10.2023 | Stand: 07:00 Uhr

Die Gebühren, die in der örtlichen Friedhofssatzung festgeschrieben sind, werden in Schwangau deutlich steigen. Das entschied der Gemeinderat einstimmig. So wird beispielsweise der Betrag für die Nutzung einer Einfachgrabstätte (ein Sarg und eine Urne) künftig 1400 Euro für 20 Jahre (70 Euro pro Jahr) betragen. Seit 2017 waren es hier bislang 920 Euro für 20 Jahre (46 Euro pro Jahr). Die neuen Sätze gelten ab 1. Januar 2024.

Bürgermeister Stefan Rinke erklärte, das Bestattungswesen der Gemeinde sei seit Jahrzehnten "defizitär". Das bedeute, dass der jährliche Kostenaufwand aus den allgemeinen Haushaltsmitteln mitfinanziert werde. Der Gesamtverlust der vergangenen zehn Jahre bis einschließlich 2022 betrage etwa 300.000 Euro. Deswegen weisen die kommunalen Prüfer regelmäßig auf die Beachtung des Kostendeckungsprinzips und die Notwendigkeit hin, ausreichende Gebühren zu erheben. Die Verwaltung habe daraufhin ein externes Kommunalberatungsunternehmen mit der Kalkulation beauftragt. Dadurch sollten zukünftig Defizite vermieden werden. Parallel dazu wurden sämtliche Kosten und Aufwandspositionen auf den Prüfstand gestellt, um Einsparpotenziale zu realisieren. (Lesen Sie auch: Auf dem Füssener Waldfriedhof sind nun auch muslimische Bestattungen möglich.)

Manche Gebühren in Schwangau steigen deutlich an

Künftig müssen Bürger nun für Leistungen und Gräber auf dem Friedhof tiefer in die Tasche greifen. Neben der Einfachgrabstätte steigt etwa auch der finanzielle Aufwand für ein Urnenwiesengrab (zehn Jahre Nutzungszeit): Hier fallen künftig 1860 Euro an, seit 2017 waren es bislang 980 Euro. Ein Wandgrab für vier Urnen kostete bislang für zehn Jahre auch 980 Euro, ab 2024 sind es 2165 Euro. Neu sind die Gebühren für eine einfache Urnenerdgrabstätte (vier Urnen) für 1270 Euro (zehn Jahre) beziehungsweise eine zweifache (acht Urnen) für 2540 Euro. Auch in anderen Bereichen wird es teurer: Für die Grabherstellung (bis 180 Zentimeter Tiefe öffnen und schließen) mussten zum Beispiel 690 Euro seit 2017 gezahlt werden, ab dem 1. Januar sind es 749 Euro. Für die Umbettung einer Leiche müssen Bürger 135 Euro ab 2024 berappen (bisher 75 Euro). Deutlich teurer wird auch die Bearbeitung eines Sterbefalls: 100 Euro werden es künftig sein (bisher 40 Euro). Dazu zählt etwa die Verwaltungsgebühr für eine Neuerteilung eines Grabs oder einer Urnenkammer sowie die Verlängerung eines Nutzungsrechts.

Gebühr für die Leichenhalle erhöht sich nur leicht

Nur leicht steigt die Gebühr für die Leichenhalle pro angefangenem Tag: Hier sind es 90 Euro ab 2024, bisher belief sich der Betrag auf 75 Euro. Die Kosten für einen Leichenwärter bleiben bei 195 Euro - für die Kühlung pro angefangenem Tag verlangt die Gemeinde ab Januar 50 Euro (bisher 30).