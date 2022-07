Friedhof in Füssen: Kritik an Pflege gekontert

Laut Bürgermeister laufen die Arbeiten geregelt wie in den Vorjahren ab. Chef der beauftragten Firma sieht sich Anfeindungen ausgesetzt.

17.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Kritik mehrerer Bürgerinnen und Bürger am Zustand des Füssener Waldfriedhofs hatte zuletzt Dr. Christoph Böhm ( CSU) im Stadtrat vorgebracht: Die Wege wüchsen zu, niemand kümmere sich um die Anlage. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) ließ die Vorwürfe prüfen. Ergebnis: „Die Pflegearbeiten laufen wie im letzten Jahr geregelt ab“, dafür danke man der beauftragten Firma. Ab Anfang Juli wurden die Rasenflächen gemäht. Und zuletzt wurde damit begonnen, die drei Kilometer lange Wegstrecke auf dem Waldfriedhof von Unkraut zu befreien, teilte der Rathaus-Chef mit. Zudem werden Laubhecken mit einer Gesamtstrecke von dreieinhalb Kilometern geschnitten.

Auch das schwere Unwetter spielte eine Rolle

Auch in den vergangenen Jahren habe die Firma diese Arbeiten in etwa zur gleichen Zeit erledigt, sagte Eichstetter. Die Unwetterlagen der vergangenen Wochen hätten aber dazu geführt, dass Beeinträchtigungen am Waldfriedhof – Laub, abgebrochene Äste, Kiesrinnsal – „durch die Bevölkerung stärker wahrgenommen wurden". Zudem hätten die Mitarbeiter der Firma „zunächst die vollgelaufenen Keller der zu betreuenden Wohnanlagen trockengelegt und den Fokus verständlicherweise nicht voll und ganz auf den Waldfriedhof gerichtet". Der Firmenchef und seine Mitarbeiter seien „Anfeindungen und Verunglimpfungen in der Bevölkerung ausgesetzt, die nach emotionsloser Bewertung der Sachlage unangebracht sind", so Eichstetter.