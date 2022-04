Frische Bäume im Schatten sterbender Eschen in Pfronten

Fridays for Future ist gemeinsam mit Forstamt im Auwald an der Vils im Einsatz. Warum Ersatz für die Eschen gesetzt werden muss.

14.04.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Eine Pflanzaktion im Auwald an der Vils in Pfronten ist als kurzfristiges Projekt mit Friday for Futur Füssen/Pfronten initiiert worden. Leider war der Zuspruch hier nicht sehr groß. Für Michelle Derbach, eine der Organisatorinnen der Gruppe, war das aber kein Hindernis. Sie ging mit großem Interesse an die Aktion heran. Die gebürtige Berlinerin, die seit elf Jahren in Vils lebt, setzt sich für die Umwelt gerne auch aktiv ein.

Ihm Rahmen der Bergwaldoffensive

Unterstützt wurde die Aktion vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Rahmen der 2008 gestarteten Bergwaldoffensive. Zuständig sind die beiden Mitarbeiter Matthias Beck und Nina Oestreich aus dem Amt in Kaufbeuren unter anderem für den Waldumbau, die Durchforstung und für Projektarbeiten mit Firmen und Vereinen. Sehr erfolgreich wurden hier bereits Pflanzaktionen mit großen Ostallgäuer Firmen und deren Auszubildenden durchgeführt.

Passende Baumarten

Für die Aktion in Pfronten wurden nach Absprache mit dem zuständigen Revierförster sechs Baumarten ausgewählt, die für diesen Standort geeignet sind: Hain- und Rotbuche, Flatter- und Bergulme, Winterlinde sowie Weißtanne. Ausgestattet mit Spaten und Pflanztasche ging es nach einer kleinen Baumkunde in den Wald nahe dem Radweg an der Vils. Wie Nina Oestreich erklärte, sollen die Bäume rund um vorhandene Eschen gepflanzt werden. Denn die sind seit etwa zehn Jahren durch das Eschentriebsterben stark gefährdet. Der asiatische Pilz führt zu 99 Prozent zum Absterben der Eschen. Erkennbar für die Försterin ist das an der Krone, die ein Spiegelbild der Wurzeln sei, wie Oestreich erklärt. Durch den Befall werden zu Beginn kleinere Äste trocken und fallen auf den Boden, bei stärkerem Befall sind es größere Äste oder der ganze Stamm, der wie hier auf den Weg fallen und Radfahrer und Spaziergänger verletzen kann. Deshalb werden jetzt schon die Bäume gepflanzt, die im Schatten der Eschen wachsen können, die dann rechtzeitig zum Schutz der Wanderer und Radler gefällt werden können. Bevor die Bäume gepflanzt wurden, zeigte Beck, wie das Loch mit dem Spaten gestochen wird, und worauf zu achten ist, damit die kleinen Bäume richtig eingepflanzt werden.

Umdenken anregen

Für die 18-jährige Michelle Derbach war es eine tolle Aktion, die zwar anstrengend aber auch sehr entspannend und befriedigend sei. Sie hofft, dass sie mehr Mitstreiter findet, die sich aktiv an Umweltaktionen beteiligen. Für Nina Oestreich ist es ein großer Erfolg, Menschen das Bewusstsein für den Wald als Ganzes näher zu bringen. Ein Umdenken anzuregen vom quantitativen Wald zum qualitativ hochwertigen Wald, der auch für Land- und Forstwirtschaft genutzt wird.