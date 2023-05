Früherer Leiter wird Jahre später Ehrenmitglied der VHS Füssen

Die Volkshochschule zeichnet Hermann Leser aus, der die Einrichtung 19 Jahre lang ehrenamtlich leitete. Nach Corona geht es aufwärts, doch die Kosten drücken.

19 Jahre lang war Hermann Leser ehrenamtlicher Leiter der Volkshochschule (VHS) Füssen. 2012 beendete er dieses Amt. Bei der diesjährigen Jahresversammlung wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Darüber freute er sich, drückte jedoch auch seine Verwunderung aus, weshalb dies erst zehn Jahre nach seinem Ausscheiden geschehe. Zugleich ermahnte er den Vorstand, mehr an die Mitglieder zu denken und rügte dabei, dass viele Vereinsmitglieder zur 70-Jahr-Feier nicht eingeladen worden waren. Vorsitzender Paul Iacob bedauerte diesen Umstand, den man leider nicht mehr gut machen könne.

Warum der Überblick über Mitgliederzahl so schwierig ist

In den weiteren Ausführungen, wurde klar, dass es gar nicht so einfach ist, einen Überblick über die Mitgliederzahl zu haben. Jeder kann dem Verein beitreten, Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben. Viele nehmen die hervorragenden Angebote der Volkshochschule an, werden jedoch deshalb noch keine Mitglieder. Das Marketing, die Mitgliederwerbung und die Mitgliedspflege sollen zukünftig deutlich verbessert werden.

Miete fällt auch während Corona an

Die äußeren Umstände beeinträchtigten in den vergangenen Jahren die Arbeit. Es war kein Unterricht während der Corona-Zeit möglich. Somit wurden Mieten für Räume bezahlt, die nicht ausgelastet waren. Probleme bereiteten nicht nur die Steigerung der Heiz- und Papierkosten, sondern vor allem auch die Mietkosten von jährlich 15.000 Euro. Nach einem Tiefstand von nur 162 Veranstaltungen im Jahr 2021 gab es im vergangenen Jahr trotz der zum Teil hohen Ausfallquoten, bedingt durch Krankheit der Dozenten und der Teilnehmer, einen Aufschwung mit 277 Veranstaltungen und 2985 Teilnehmerinnen.

Neue Standbeine für Finanzierung

VHS-Leiterin Petra Schwartz freute sich darüber, dass es wieder aufwärts ging, zumal sie einige Renner im Programm mit über 30 Besuchern hatte. Sie nimmt den Verfassungsauftrag der Erwachsenenbildung ernst, den die VHS in Zusammenarbeit mit der Kommune hat. Sie versteht auch, dass der Handlungsrahmen bei leeren Kassen immer enger wird. Deshalb gelte es, nach neuen Standbeinen zu suchen, wie beispielsweise das ständige Bemühen um neue Teilnehmende und die Erhöhung der Gebühren. Dankbar sei man deshalb auch für die höheren Zuschüsse des Freistaats Bayern.

Breiter Raum für Diskussion

Massive gesellschaftliche Veränderungen geben die Themen vor. Die Digitalisierung, die Einwanderung und die Demografie spielen dabei eine bedeutende Rolle. Wichtig ist, der Diskussion einen breiten Raum zu geben. Den Rahmen dazu bietet auch die neue Satzung, die einstimmig genehmigt wurde. Newsletter erscheinen regelmäßig.

Nachwuchs finden auf Instagram

Bei Instagram gibt es bereits 1200 echte Follower der VHS Füssen. Man hofft damit, jüngere Generationen zu erreichen, auch mit teilweise neuen Dozenten. Dies wird eine wichtige Aufgabe des neuen Vorstands sein. Vor den Neuwahlen bedankte sich Vorsitzender Iacob ausdrücklich bei Leiterin Schwartz und ihrer Mitarbeiterin Birgit Hörmann für ihre geleistete Arbeit in den schweren Zeiten.

Vorsitzender im Amt bestätigt

Bei der Neuwahl, die Wahlleiterin Ursula Lax per Akklamation durchführte, wurde der frühere Füssener Bürgermeister Paul Iacob als Vorsitzender bestätigt, seine Stellvertreterin ist Karin Ketterl. Zum Schatzmeister wurde Reinhard Dittrich, zum Schriftführer Hubert Endhardt und zu Rechnungsprüfern: Michael Schall und Petra Unsin bestimmt. Beisitzende im Vorstand sind Linda Gloster, Michael Hohenadl und Dagmar Rothemund.