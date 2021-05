Fuchs schleicht in Nesselwang um Einkaufsmarkt

Füchse sind derzeit wieder auf Nahrungssuche - so auch in Füssen. Die Polizei warnt jedoch davor, die Wildtiere zu füttern.

19.05.2021 | Stand: 13:41 Uhr

Am Dienstagnachmittag soll sich ein kranker Fuchs bei einem Einkaufsmarkt in Nesselwang herumgetrieben haben. Laut Polizeiangaben war der Fuchs auf Nahrungssuche und hat sich an Plastikdosen und Essensresten bedient, die in einem hahegelegenen Gebüsch aufgestellt waren. Wer die Dosen aufgestellt hat ist bislang nicht bekannt.

Polizei warnt: Wildtiere können Krankheiten auf Haustiere übertragen

Die Polizei warnt davor, Wildtiere zu füttern. Diese könnten Krankheiten auf Haustiere übertragen.

