Für die „Kartei der Not“ zählt in Pfronten jeder Schuss

Gaukönigsschießen und Spendenschießen starten am Donnerstag um 18 Uhr bei der Königlich-Privilegierten Feuerschützgesellschaft in Pfronten.

25.10.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Nach drei Jahren (Corona-)Pause ist es wieder soweit: Endlich kann wieder eine Veranstaltung des Schützengaus Ostallgäu besucht werden, freut sich Gauschützenmeister Hans-Peter Kristen. Denn am Donnerstag, 27. Oktober, startet um 18 Uhr das dreitägige Gaukönigsschießen bei der Königlich-Privilegierten Feuerschützengesellschaft Pfronten. Nicht nur ein sportlicher Wettkampf: Heuer wird das Schießen nach langer Zeit wieder mit einer Wohltätigkeitsaktion verbunden – es findet ein Spendenschießen statt, wie zuletzt 2004. Dessen Erlös kommt der „Kartei der Not“ zugute.

Die „Kartei der Not“ ist das Hilfswerk unserer Zeitung. Seit Jahrzehnten sammelt es Spenden und lässt sie unschuldig in Not geratenen Menschen zufließen. Dabei bleibt, das ist einer der wesentlichen Punkte der Arbeit, das Geld ausschließlich in der Region. Seite 1965 wurden mit mehr als 45 Millionen Euro Projekte ebenso wie Einzelpersonen unterstützt.

Damals 200 Schützen

Beim Spendenschießen im Jahr 2004 haben sich rund 200 Schützen beteiligt. Kristen wünscht sich, dass dies heuer ungefähr im gleichen Maße der Fall ist. „Das wäre nicht schlecht“, bringt der Gauschützenmeister zum Ausdruck, über welche Teilnehmerzahl er in diesem Zusammenhang wohl mehr als zufrieden wäre.

Wichtig ist auch der Spaß

Kristen selbst ist bei dem Gaukönigsschießen nicht nur als umtriebiger Funktionär im Hintergrund im Einsatz: Er nimmt auch selbst das Luftgewehr zur Hand, um mit maximal 60 Schüssen ein möglichst „gutes Ergebnis“ zu erzielen. Dieses muss nicht unbedingt so ausfallen, dass er am Ende zum Gaukönig gekürt wird, macht Kristen deutlich, dass es ihm in erster Linie auf den Spaß und das gesellschaftliche Ereignis ankommt.

Teilnehmer aus allen 17 Schützenvereinen des Schützengaus werden von Donnerstag an bis Samstag, 29. Oktober, in Pfronten erwartet. In verschiedenen Kategorien werden die jeweiligen Königinnen oder Könige ermittel. Am Ende der dreitägigen Schießsport-Veranstaltung werden somit ein Gaujugendkönig, eine Gaudamenkönigin oder -könig und ein Gauauflagenkönig gekrönt. Darüber hinaus messen die Schießsportler in einer Mannschaftswertung ihre Treffgenauigkeit mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole. Eine richtige Krone wird es dabei jedoch nicht geben, sondern die Schießsportler mit dem besten Blatt erhalten Geldpreise und einen Zinnbecher, auch Ehrenscheiben und Sachpreise gibt es zu gewinnen.

Das sind die Schießzeiten

Scharf geschossen wird in Pfronten am Donnerstag und Freitag von 18 bis 21.30 Uhr sowie am Samstag bereits ab 10 bis 21.30 Uhr, bevor am Samstag, 12 November, um 20 Uhr die feierliche Königsproklamation erfolgt.