Für Füssens Finanzen ist ein langer Atem nötig

Die Sanierung und Erweiterung von Grund- und Mittelschule in Füssen sind der größte Brocken bei den Investitionen in diesem Jahr (8,5 Millionen Euro) und danach: Insgesamt sind dafür 60 Millionen Euro veranschlagt. Die nächsten teuren Projekte (15 Millionen Euro) stehen mit den neuen Kindertagesstätten St. Gabriel und bei den Wertachtal-Werkstätten in den Startlöchern.