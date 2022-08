Für Kampf gegen Long Covid werden 20.000 Euro bereitgestellt

Die Freunde und Förderer des Krankenhauses Füssen werben um neue Mitglieder, damit auch in Zukunft Geld für medizinische Geräte und Hilfsmittel bereitstehen.

18.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Manchmal fehlt im Krankenhaus Füssen das Geld für medizinische Geräte und Hilfsmittel, die im Klinikalltag Patienten und Mitarbeitern zugute kommen. Dann springt seit bald 20 Jahren der Förderverein ein. In diesem Jahr etwa steuerte er 20.000 Euro zum Kauf eines Spiroergometers bei, das zur Untersuchung von Langzeitfolgen einer Covid 19-Erkrankung eingesetzt wird. Allerdings leidet der Förderverein nun selbst – und zwar unter einer Art Schwindsucht: Die Zahl der Mitglieder ist von über 300 auf 270 gesunken. Daher appellierte die Vorsitzende Gerda Bechteler bei der Mitgliederversammlung an die Teilnehmenden, in ihrem Umfeld neue Mitglieder zu werben.

