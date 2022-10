Für Panoramahotel in Rückholz wird die Leitplanung geändert

Der Gemeinderat bringt das Verfahren zum Bebauungsplan auf den Weg. Einige Wünsche hat der Architekt schon berücksichtigt

22.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Der Gemeinderat Rückholz hat einstimmig beschlossen, die Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Landhotel Panorama“ anzugehen.

Mehr Wellness, besserer Brandschutz

Vorausgegangen war die Diskussion über den Bauantrag zur Erweiterung des Landhotels, der vom beauftragten Architekten Armin Tittel vom Büro Alpstein in Immenstadt vorgestellt wurde. Neben der geplanten Erweiterung von 41 auf 65 Zimmer, einer Attraktivierung des Wellnessbereichs, der Neugestaltung der Fassade und des gesamten Erscheinungsbilds, ist eine Verbesserung des Brandschutzes angedacht.

Jetzt mit Holzfassade

Armin Tittel, Architekt und Geschäftsführer des Büros Alpstein, der die Bauplanung bereits in der vorangegangenen Sitzung vorgestellt hatte, hat die ursprüngliche Planung überarbeitet und einige Wünsche und Anregungen der Kommunalpolitiker in den Bauantrag eingearbeitet. So sollen zum Beispiel die Gebäude nun mit Vordächern und Holzfassaden versehen werden. Auch werden die neu entstehenden Gebäude deutlich weiter von den Baugrenzen weggerückt.

Die Umsetzung der Änderung des Bebauungsplans wird von Christopher Berberich vom Büro Sieber Consult aus Lindau begleitet. Berberich sagte im Gemeinderat, dass das Bebauungsplanverfahren erfahrungsgemäß etwa ein bis anderthalb Jahre in Anspruch nehmen wird.